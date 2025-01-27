Матч "Барселоны" закончился со счетом 7:1 в Ла Лиге

Футболисты "Барселоны" одержали убедительную победу над "Валенсией" в чемпионате Испании (Ла Лига), передают Vesti.kz.

Встреча 21-го тура прошла в Барселоне на стадионе "Олимпийский имени Льюиса Компаниса" и завершилась со счетом 7:1.

В составе "сине-гранатовых" отличились Френки де Йонг (3-я минута), Ферран Торрес (8-я), Рафинья (14-я), Фермин Лопес (24-я, 45+4-я), Роберт Левандовски (66-я) и еще одного успеха каталонцы добились благодаря автоголу Сесара Тарреги (75-я). У проигравших один мяч отыграл Уго Дуро (59-я).

"Барселона" с 42 очками занимает третье место в турнирной таблице, а "Валенсия", имея в активе 16 баллов, располагается на предпоследней, 19-й строчке.

В следующем туре, 2 февраля, "Барселона" примет на своем поле "Алавес", а "Валенсия" сыграет дома с "Сельтой".