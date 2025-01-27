Зайнутдинову вынесли неожиданный вердикт за фейл в матче "Бешикташа"

"Бешикташ", цвета которого защищает казахстанский универсал Бахтиер Зайнутдинов, упустил победу на выезде над "Антальяспором" в рамках чемпионата Турции по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча 21-го тура завершилась со счетом 1:1. На гол Рафы Силвы на 79-й минуте хозяева поля ответили точным ударом Эрдала Ракипа на 85-й. Причем последний отличился, выиграв позиционную борьбу у Зайнутдинова, появившегося на поле на 71-й минуте. А до этого казахстанец проиграл верховую борьбу сопернику, к счастью для Бахтиера его выручил вратарь Мерт Гюнок.

Несмотря на это, Зайнутдинов получил неплохую оценку от Flashscore - 6.8. Самые же низкие оценки в "Бешикташе" удостоились Жоау Мариу - 6.0 и Эрнест Мучи - 6.1.

Для Зайнутдинова это был девятый матч в нынешнем сезоне турецкой Суперлиги.

"Бешикташ" с 32 очками занимает шестое место в турнирной таблице, а "Антальяспор" находится на 14-й строчке, имея в активе 22 балла.

Следующую игру в чемпионате "Бешикташ" проведет на выезде с "Сивасспором" 9 февраля.