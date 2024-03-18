Левандовски повторил достижение Роналду

Новости спорта Футбол Испания
Вчера 13:55
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"Барселона" обыграла в гостях мадридский "Атлетико" (3:0) в 29-м туре чемпионата Испании по футболу (Ла Лига), передают Vesti.kz.

Один из мячей забил нападающий сборной Польши Роберт Левандовски. Видеообзор игры доступен по этой ссылке.

Левандовски оформил 1+2 в этом матче. Последним игроком с 3 результативными действиями в выездном матче против "Атлетико" был Криштиану Роналду в 2016 году.

"Барселона" стала первым клубом, который разгромил мадридцев на их поле во всех турнирах, подробности - здесь.

В текущем сезоне Ла Лиги Левандовски провел 27 матчей, забил 13 голов и сделал 8 результативных передач.

Роналду в Испании играл за мадридский "Реал" в период 2009-2018 годов. Сейчас португалец защищает цвета саудовского "Аль-Насра", с которым в прошлом году подписал контракт до 30 июня 2025-го. В его карьере также были "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Спортинг".

Ранее Криштиану выбрал клуб для завершения карьеры и показал умиляющее видео.

Метки:
Левандовски Роберт Роналду Криштиану Футбол Ла Лига Барселона

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