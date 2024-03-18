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Новости спорта Футбол Испания
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"Барселона" сотворила историю в матче с разгромом "Атлетико"

"Барселона" сотворила историю в матче с разгромом "Атлетико"
©twitter.com/FCBarcelona

Футболисты "Атлетико" впервые потерпели разгром на своем стадионе "Цивитас Метрополитано". Случилось это в матче с "Барселоной" в рамках 29-го тура чемпионата Испании (Ла Лига), передают Vesti.kz.

По информации Opta Sports, "Барселона" стала первым клубом, разгромившим мадридцев на их поле (во всех турнирах). "Атлетико" выступает на этой арене с сезона-2017/18.

До этого поражения "Атлетико" не проигрывал дома в 25 матчах подряд в Ла Лиге.

Футболист сборной Португалии и "Барселоны" Жоау Феликс в этой игре повторил рекорд Лионеля Месси, подробности - здесь. Видео всех голов можно посмотреть по этой ссылке.

"Барселона", набрав 64 очка, поднялась с третьего места на второе в турнирной таблице, а "Атлетико" с 55 очками находится на пятой строчке.

В следующем туре, 30 марта, "Барселона" дома примет "Лас-Пальмас", а 1 апреля "Атлетико" на выезде сыграет с "Вильярреалом".

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Метки:
Барселона Ла Лига Атлетико Мадрид Футбол

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