В "Барселоне" повторили рекорд Месси

Футболист сборной Португалии и "Барселоны" Жоау Феликс добился уникального достижения в матчах против мадридского "Атлетико". Каталонцы на выезде разгромили "матрасников" (3:0) в рамках 29-го тура Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Один из мячей забил Феликс. Таким образом, он стал вторым игроком, отличившимся в обоих матчах с "Атлетико" в рамках одного сезона в чемпионате Испании.

Первым футболистом, забивавшим в обоих матчах с "Атлетико", был Лионель Месси в сезоне-2019/2020. Аргентинский форвард выступал за "Барселону" с 2003 по 2021 год.

Отметим, что "Барселона" арендовала Феликса у "Атлетико" до 30 июня, контракт игрока с "матрасниками" действует до 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Ла Лиги португалец провел 22 матча, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

"Барселона", набрав 64 очка, располагается на втором месте в турнирной таблице, а "Атлетико" с 55 очками находится на пятой строчке.

João Félix is the first player to score in both games against Atlético Madrid in the same LaLiga season since Leo Messi in 2019/20. 🔥 pic.twitter.com/HeGxcYZ3Sj