Легенда "Реала" отказался заменить Алонсо и выбрал другую команду

Руководство мадридского "Реала" продолжает рассматривать возможность кадровых изменений на тренерском мостике из-за нестабильных результатов команды и напряжённой атмосферы между главным тренером Хаби Алонсо и ряда игроков, передают Vesti.kz.

В числе потенциальных кандидатов на замену назывался наставник "Кастильи" Альваро Арбелоа, однако сам специалист дал понять, что не претендует на эту роль.

Комментируя слухи, Арбелоа чётко обозначил свою позицию, исключив разговоры о повышении:

"Нет. Я тренер "Кастильи" и полностью сосредоточен на своей работе. На игроках, предстоящих матчах и тренировочном процессе. За рамками этого для меня ничего не существует. Хаби Алонсо — исключительный тренер", — цитирует слова Арбелоа Madrid Universal.

Контекст в "Реале"

В мадридском клубе внимательно следят за ситуацией в первой команде, и на фоне обсуждений возможных перестановок фигура Арбелоа рассматривалась как внутренний вариант. Однако его заявление фактически сняло вопрос с повестки — по крайней мере на текущий момент.

Кто такой Альваро Арбелоа

Арбелоа — легенда "Реала" и один из символов "золотого" периода клуба начала 2010-х. В составе "сливочных" он выигрывал Лигу чемпионов (дважды), чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. Также он становился чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании.

С мая Арбелоа возглавляет молодёжную команду "Реала" — "Кастилью", выступающую в третьем дивизионе Испании. Его работа с молодыми футболистами, современный взгляд на игру и способность ускоренно развивать игроков высоко ценятся руководством клуба, однако сам специалист на данный момент полностью сосредоточен на своём проекте и не планирует шагов в сторону первой команды.

