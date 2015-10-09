Сенсацией обернулся матч Модрича за новый клуб

В 15-м туре итальянской Серии А сезона-2025/2026 на стадионе "Сан-Сиро" "Милан" не смог удержать победу над "Сассуоло". Матч завершился боевой ничьей со счётом 2:2, передают Vesti.kz.

Счёт открыли гости на 13-й минуте усилиями полузащитника Исмаэля Коне. Ответный гол за хозяев забил защитник "россонери" Давиде Бартезаги на 34-й минуте, а уже в начале второго тайма — на 47-й минуте — он оформив дубль и вывел миланцев вперёд. Окончательный результат установил нападающий "Сассуоло" Арман Лорьенте на 77-й минуте.

После этой игры "Милан" с 32 очками укрепился на первом месте в турнирной таблице, а "Сассуоло" с 21 баллом занимает девятую строчку.

Напомним, что в составе "красно-чёрныъх" свой первый сезон проводит хорватский полузащитник Лука Модрич, обладатель "Золотого мяча"-2018. В этом матче он вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

It finishes all square ⏹️



Brought to you by @Bitpanda_global pic.twitter.com/Vzu6IY8n7t — AC Milan (@acmilan) December 14, 2025

