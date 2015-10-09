Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Италия
Сегодня 19:09
 

Сенсацией обернулся матч Модрича за новый клуб

Сенсацией обернулся матч Модрича за новый клуб Лука Модрич. ©ФК "Милан"

В 15-м туре итальянской Серии А сезона-2025/2026 на стадионе "Сан-Сиро" "Милан" не смог удержать победу над "Сассуоло". Матч завершился боевой ничьей со счётом 2:2, передают Vesti.kz.

Счёт открыли гости на 13-й минуте усилиями полузащитника Исмаэля Коне. Ответный гол за хозяев забил защитник "россонери" Давиде Бартезаги на 34-й минуте, а уже в начале второго тайма — на 47-й минуте — он оформив дубль и вывел миланцев вперёд. Окончательный результат установил нападающий "Сассуоло" Арман Лорьенте на 77-й минуте.

После этой игры "Милан" с 32 очками укрепился на первом месте в турнирной таблице, а "Сассуоло" с 21 баллом занимает девятую строчку.

Напомним, что в составе "красно-чёрныъх" свой первый сезон проводит хорватский полузащитник Лука Модрич, обладатель "Золотого мяча"-2018. В этом матче он вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут.

Турнирная таблица "Чемпионат Италии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Милан 15 9 5 1 24-13 32
2 Наполи 14 10 1 3 22-12 31
3 Интер 14 10 0 4 32-13 30
4 Рома 14 9 0 5 15-8 27
5 Болонья 14 7 4 3 23-12 25
6 Комо 14 6 6 2 19-11 24
7 Ювентус 14 6 5 3 18-14 23
8 Лацио 15 6 4 5 17-11 22
9 Сассуоло 15 6 3 6 21-19 21
10 Кремонезе 15 5 5 5 18-18 20
11 Аталанта 15 4 7 4 19-18 19
12 Удинезе 14 5 3 6 15-22 18
13 Торино 15 4 5 6 15-26 17
14 Лечче 15 4 4 7 11-19 16
15 Кальяри 15 3 5 7 15-21 14
16 Дженоа 14 3 5 6 15-21 14
17 Парма 15 3 5 7 10-18 14
18 Пиза 15 1 7 7 10-20 10
19 Верона Хеллас 14 1 6 7 11-21 9
20 Фиорентина 14 0 6 8 11-24 6

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Рим   •   Регулярный чемпионат, мужчины
16 декабря 00:45   •   не начат
Рома
Рома
(Рим)
- : -
Комо
Комо
(Комо)
