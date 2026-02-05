Вингер каталонской "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль высказался о возможной борьбе за "Золотой мяч", подчеркнув, что не зацикливается на индивидуальных наградах, передают Vesti.kz.

18-летний футболист дал понять, что для него приоритетом остаются командные успехи, а не личные рейтинги и прогнозы.

"Это награда, о которой, если постоянно думать, ты всё равно не получишь ответа. Я просто хочу получать удовольствие от игры и побеждать вместе с "Барселоной" и национальной сборной", — цитирует слова Ямаля The Touchline.

Напомним, по итогам голосования за "Золотой мяч"-2025 талантливый вингер "сине-гранатовых" занял второе место, уступив лишь лидеру французского "Пари Сен-Жермен" Усману Дембеле, который и стал обладателем престижной награды.

В текущем сезоне Ямаль провёл 29 матчей, забил 14 голов и отдал 13 результативных передач, оставаясь одним из ключевых игроков "Барселоны".

На данный момент Ламин Ямаль оценивается в 200 миллионов евро, что делает его самым дорогим футболистом планеты наравне с норвежским нападающим "Манчестер Сити" Эрлингом Холандом и французской звездой мадридского "Реала" Килианом Мбаппе.

Отметим, что накануне был опубликован обновлённый рейтинг фаворитов на "Золотой мяч"-2026 — позицию Ямаля и список его главных конкурентов можно узнать по этой ссылке.

