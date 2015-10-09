Обновлен рейтинг претендентов на "Золотой мяч": кто в их числе?

Авторитетное издание Goal обновило рейтинг претендентов на "Золотой мяч" и включило в него вингера "Барселоны" Рафинью, сообщают Vesti.kz.

Бразильский футболист оказался в топ-10 кандидатов на награду лучшему игроку мира в 2026 году. При этом лидером обновлённого списка по версии Goal по-прежнему считается нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн.

Рейтинг ежегодно публикуется в преддверии вручения приза от France Football и отражает текущую форму и влияние игроков на результаты своих команд.

Топ-10 претендентов на "Золотой мяч":

Харри Кейн ("Бавария"). Килиан Мбаппе ("Реал"); Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити"); Ламин Ямаль ("Барселона"); Майкл Олисе ("Бавария"); Витинья (ПСЖ); Деклан Райс ("Арсенал"); Луис Диас ("Бавария"); Рафинья Диас ("Барселона"); Лионель Месси ("Интер Майами").

