Мировой футбол
Сегодня 18:50
 

Обновлен рейтинг претендентов на "Золотой мяч": кто в их числе?

Обновлен рейтинг претендентов на "Золотой мяч": кто в их числе? "Золотой мяч" Лионеля Месси. ©Depositphotos/Maxisports

Авторитетное издание Goal обновило рейтинг претендентов на "Золотой мяч" и включило в него вингера "Барселоны" Рафинью, сообщают Vesti.kz.

Бразильский футболист оказался в топ-10 кандидатов на награду лучшему игроку мира в 2026 году. При этом лидером обновлённого списка по версии Goal по-прежнему считается нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн.

Рейтинг ежегодно публикуется в преддверии вручения приза от France Football и отражает текущую форму и влияние игроков на результаты своих команд.

Топ-10 претендентов на "Золотой мяч":

  1. Харри Кейн ("Бавария").
  2. Килиан Мбаппе ("Реал");
  3. Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");
  4. Ламин Ямаль ("Барселона");
  5. Майкл Олисе ("Бавария");
  6. Витинья (ПСЖ);
  7. Деклан Райс ("Арсенал");
  8. Луис Диас ("Бавария");
  9. Рафинья Диас ("Барселона");
  10. Лионель Месси ("Интер Майами").

Живи спортом!