Обновлен рейтинг претендентов на "Золотой мяч": кто в их числе?

Авторитетное издание Goal обновило рейтинг претендентов на "Золотой мяч" и включило в него вингера "Барселоны" Рафинью, сообщают Vesti.kz.
Бразильский футболист оказался в топ-10 кандидатов на награду лучшему игроку мира в 2026 году. При этом лидером обновлённого списка по версии Goal по-прежнему считается нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн.
Рейтинг ежегодно публикуется в преддверии вручения приза от France Football и отражает текущую форму и влияние игроков на результаты своих команд.
Топ-10 претендентов на "Золотой мяч":
- Харри Кейн ("Бавария").
- Килиан Мбаппе ("Реал");
- Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити");
- Ламин Ямаль ("Барселона");
- Майкл Олисе ("Бавария");
- Витинья (ПСЖ);
- Деклан Райс ("Арсенал");
- Луис Диас ("Бавария");
- Рафинья Диас ("Барселона");
- Лионель Месси ("Интер Майами").
