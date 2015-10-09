"Кайрат" проведёт матчи с клубами РПЛ и Узбекистана

"Кайрат" определился с соперниками, с которыми сыграет на учебно-тренировочном сборе в Турции, где пробудет до 20 февраля, передают Vesti.kz.

Алматинский клуб проведёт четыре спарринга — с узбекистанским "Пахтакором", а также с "Оренбургом" и "Пари НН" из российской премьер-лиги. Причём с "Пари НН" команда сыграет дважды.

Контрольные матчи будут показаны в прямом эфире на каналах Q Sport.

Расписание матчей "Кайрата" на УТС в Турции

• 7 февраля, 19:00. "Кайрат" — "Пахтакор"

• 13 февраля, 19:00. "Кайрат" — "Оренбург"

• 19 февраля, 13:00. "Кайрат" — "Пари НН"

• 19 февраля, 19:00. "Кайрат" — "Пари НН"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!