Испания
Вчера 07:38
 

Ямаль помог "Барселоне" остановить сенсацию Кубка Испании

"Барселона" обыграла на выезде "Альбасете" и вышла в полуфинал Кубка Испании сезона-2025/2026, передают Vesti.kz.

Встреча 1/4 финала, прошедшая на стадионе "Карлос Бельмонте" в Альбасете, завершилась со счётом 2:1 в пользу каталонцев. Голы у победителей забили Ламин Ямаль (39-я минута) и Рональд Араухо (56-я). У хозяев один мяч отыграл Хави Морено (87-я).

Подопечные Альберто Гонсалеса дали бой "Барселоне" и не выглядели мальчиками для битья. Исход встречи решил более высокий класс "сине-гранатовых", которые являются действующими обладателями трофея.

Отметим, что ранее "Альбасете", выступающий в Сегунде, сенсационно обыграл в Кубке Испании "Сельту" и мадридский "Реал".

