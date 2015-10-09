Ламин Ямаль побил рекорд легенды "Реала"

Форвард Ламин Ямаль появился в стартовом составе "Барселоны" на матч 31-го тура Ла Лиги против "Эспаньола" и сходу вписал своё имя в историю турнира, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Opta, эта встреча стала для нападающего юбилейной — сотой в чемпионате Испании. В возрасте 18 лет и 272 дней Ямаль установил уникальное достижение, став самым молодым игроком, достигшим отметки в 100 матчей в Ла Лиге.

Предыдущий рекорд принадлежал легенде мадридского "Реала" Рауль Гонсалес, который добрался до этой отметки в 19 лет и 284 дня.

18 - Youngest players to reach 100 appearances in @LaLigaEN history:



18a 272d - LAMINE YAMAL

19a 284d - Raúl González

19a 293d - Iker Muniain



Lightning. ⚡️
— OptaJose (@OptaJose) April 11, 2026

Ямаль — воспитанник каталонского клуба, с которым у него действует долгосрочное соглашение до лета 2031 года. В текущем сезоне он демонстрирует впечатляющую результативность: 42 матча во всех турнирах, 21 забитый мяч и 16 голевых передач.

