Испания
Сегодня 22:25
 

Ламин Ямаль побил рекорд легенды "Реала"

©x.com/FCBarcelona

Форвард Ламин Ямаль появился в стартовом составе "Барселоны" на матч 31-го тура Ла Лиги против "Эспаньола" и сходу вписал своё имя в историю турнира, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Форвард Ламин Ямаль появился в стартовом составе "Барселоны" на матч 31-го тура Ла Лиги против "Эспаньола" и сходу вписал своё имя в историю турнира, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Opta, эта встреча стала для нападающего юбилейной — сотой в чемпионате Испании. В возрасте 18 лет и 272 дней Ямаль установил уникальное достижение, став самым молодым игроком, достигшим отметки в 100 матчей в Ла Лиге.

Предыдущий рекорд принадлежал легенде мадридского "Реала" Рауль Гонсалес, который добрался до этой отметки в 19 лет и 284 дня.

Ямаль — воспитанник каталонского клуба, с которым у него действует долгосрочное соглашение до лета 2031 года. В текущем сезоне он демонстрирует впечатляющую результативность: 42 матча во всех турнирах, 21 забитый мяч и 16 голевых передач.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 30 25 1 4 80-29 76
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 30 18 4 8 54-35 58
4 Атлетико М 30 17 6 7 50-30 57
5 Бетис 30 11 12 7 44-37 45
6 Сельта 30 11 11 8 44-37 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
10 Эспаньол 30 10 8 12 36-44 38
11 Осасуна 30 10 8 12 36-37 38
12 Атлетик 30 11 5 14 32-43 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 30 8 11 11 29-35 35
15 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
16 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
17 Мальорка 30 8 7 15 36-48 31
18 Севилья 30 8 7 15 37-50 31
19 Леванте 30 6 8 16 34-50 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21-48 24

