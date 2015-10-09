Англия
Сегодня 12:40
 

Известный тренер раскритиковал селекцию и назвал Хусанова "откровением"

Известный тренер раскритиковал селекцию и назвал Хусанова "откровением"

Известный российский тренер Юрий Семин выразил удивление тем, что защитника "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова ранее не заметили в РПЛ, передают Vesti.kz.

"А Гвардиола этот алмаз разглядел"

"Хусанов для меня полное откровение! Он ведь не сразу в "Сити" оказался. Сначала парень играл в Узбекистане, затем в Белоруссии, откуда попал во Францию и уже оттуда — в Англию. Так где были наши ясновидящие селекционеры? Как вы пропустили такого игрока? Надо же видеть футбол и футболистов! Так же, как в "Локомотиве" упустили Хвичу.

А Гвардиола этот алмаз разглядел — и взял его. Хусанов играет что в центре обороны, что на краю без потери качества, что бывает редко. Тем более он очень молод, но в таком возрасте тренер уровня Пепа доверяет ему важнейшие матчи. В "Манчестер Сити", где переполненные трибуны, топ-соперники, колоссальное напряжение и высший уровень!", — рассказал он в интервью "СЭ".

Хусанов является воспитанником узбекского клуба "Бунёдкор". В 2022-м оказался в белорусской команде "Энергетик-БГУ", откуда в следующем году перешёл в "Ланс" за 450 тысяч евро. В начале 2025-го французский клуб продал игрока в "Манчестер Сити" за 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний защитник сыграл за "горожан" 30 матчей во всех турнирах и заработал пять предупреждений.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 21 7 4 62-24 70
2 Манчестер Сити 30 18 7 5 60-28 61
3 Манчестер Юнайтед 31 15 10 6 56-43 55
4 Астон Вилла 31 16 6 9 42-37 54
5 Ливерпуль 32 15 7 10 52-42 52
6 Челси 31 13 9 9 53-38 48
7 Брентфорд 32 13 8 11 48-44 47
8 Эвертон 32 13 8 11 39-37 47
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 10 10 43-37 46
10 Борнмут 32 10 15 7 48-49 45
11 Фулхэм 32 13 5 14 43-46 44
12 Сандерленд 31 11 10 10 32-36 43
13 Ньюкасл Юнайтед 31 12 6 13 44-45 42
14 Кристал Пэлас 30 10 9 11 33-35 39
15 Лидс Юнайтед 31 7 12 12 37-48 33
16 Ноттингем Форест 31 8 8 15 31-43 32
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 31 7 9 15 40-50 30
19 Бернли 32 4 8 20 33-63 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

Перейти на страницу турнирной таблицы →

