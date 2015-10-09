Известный тренер раскритиковал селекцию и назвал Хусанова "откровением"

Известный российский тренер Юрий Семин выразил удивление тем, что защитника "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова ранее не заметили в РПЛ, передают Vesti.kz.

"А Гвардиола этот алмаз разглядел"

"Хусанов для меня полное откровение! Он ведь не сразу в "Сити" оказался. Сначала парень играл в Узбекистане, затем в Белоруссии, откуда попал во Францию и уже оттуда — в Англию. Так где были наши ясновидящие селекционеры? Как вы пропустили такого игрока? Надо же видеть футбол и футболистов! Так же, как в "Локомотиве" упустили Хвичу. А Гвардиола этот алмаз разглядел — и взял его. Хусанов играет что в центре обороны, что на краю без потери качества, что бывает редко. Тем более он очень молод, но в таком возрасте тренер уровня Пепа доверяет ему важнейшие матчи. В "Манчестер Сити", где переполненные трибуны, топ-соперники, колоссальное напряжение и высший уровень!", — рассказал он в интервью "СЭ".

Хусанов является воспитанником узбекского клуба "Бунёдкор". В 2022-м оказался в белорусской команде "Энергетик-БГУ", откуда в следующем году перешёл в "Ланс" за 450 тысяч евро. В начале 2025-го французский клуб продал игрока в "Манчестер Сити" за 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний защитник сыграл за "горожан" 30 матчей во всех турнирах и заработал пять предупреждений.

