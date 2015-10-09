"Барселона" готова пойти на сложное решение и продать игрока после 10 лет

Этим летом "Барселоне" придётся пойти на болезненные трансферы, чтобы освободить место в составе и получить средства на новичков, передают Vesti.kz.

По данным Mundo Deportivo, одним из главных кандидатов на выход стал 22-летний полузащитник Марк Касадо.

Несмотря на яркий прорыв в прошлом сезоне, сейчас испанец потерял доверие главного тренера Ханси Флика и стал последней опцией в ротации. Его опережают восстановившийся Гави, Марк Берналь, Френки де Йонг и даже Эрик Гарсия.

Прошлым летом "Барселона" отклонила все предложения по Касадо, но теперь руководство готово рассмотреть продажу воспитанника за хорошую компенсацию после 10 лет в клубе.

Сам игрок, прошедший в клубе путь от 12-летнего ребенка до капитана дубля, по-прежнему мечтает об успехе в "Барселоне", но не готов мириться с ролью глухого запасного и рассматривает смену команды.

