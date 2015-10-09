Испания
Сегодня 11:43
 

"Барселона" готова пойти на сложное решение и продать игрока после 10 лет

"Барселона" готова пойти на сложное решение и продать игрока после 10 лет Жоан Лапорта. ©ФК "Барселона"

Этим летом "Барселоне" придётся пойти на болезненные трансферы, чтобы освободить место в составе и получить средства на новичков, передают Vesti.kz.

Поделиться

Этим летом "Барселоне" придётся пойти на болезненные трансферы, чтобы освободить место в составе и получить средства на новичков, передают Vesti.kz.

По данным Mundo Deportivo, одним из главных кандидатов на выход стал 22-летний полузащитник Марк Касадо.

Несмотря на яркий прорыв в прошлом сезоне, сейчас испанец потерял доверие главного тренера Ханси Флика и стал последней опцией в ротации. Его опережают восстановившийся Гави, Марк Берналь, Френки де Йонг и даже Эрик Гарсия.

Прошлым летом "Барселона" отклонила все предложения по Касадо, но теперь руководство готово рассмотреть продажу воспитанника за хорошую компенсацию после 10 лет в клубе.

Сам игрок, прошедший в клубе путь от 12-летнего ребенка до капитана дубля, по-прежнему мечтает об успехе в "Барселоне", но не готов мириться с ролью глухого запасного и рассматривает смену команды.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 31 26 1 4 84-30 79
2 Реал М 31 22 4 5 65-29 70
3 Вильярреал 30 18 4 8 54-35 58
4 Атлетико М 31 17 6 8 51-32 57
5 Бетис 30 11 12 7 44-37 45
6 Сельта 30 11 11 8 44-37 44
7 Реал Сосьедад 31 11 9 11 49-48 42
8 Хетафе 30 12 5 13 27-31 41
9 Жирона 31 9 11 11 33-45 38
10 Эспаньол 31 10 8 13 37-48 38
11 Осасуна 30 10 8 12 36-37 38
12 Атлетик 30 11 5 14 32-43 38
13 Валенсия 31 9 8 14 34-46 35
14 Райо Вальекано 30 8 11 11 29-35 35
15 Севилья 31 9 7 15 39-51 34
16 Алавес 31 8 9 14 35-46 33
17 Эльче 31 7 11 13 39-47 32
18 Мальорка 30 8 7 15 36-48 31
19 Леванте 30 6 8 16 34-50 26
20 Реал Овьедо 30 5 9 16 21-48 24

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Комо   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 23:45   •   не начат
Комо
Комо
(Комо)
- : -
Интер
Интер
(Милан)
Кто победит в основное время?
Комо
Ничья
Интер
Проголосовало 0 человек

