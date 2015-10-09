Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Капитан "Реала" сделал заявление о необходимости замены главного тренера

Хаби Алонсо. ©ФК "Реал Мадрид"

Капитан мадридского "Реала" Дани Карвахаль высказался о смене главного тренера в "королевском клубе", передают Vesti.kz.

Напомним, итальянский специалист Карло Анчелотти покинул стан "сливочных" по завершении сезона и сразу же возглавил сборную Бразилии. Его место занял баскский наставник Хаби Алонсо, который до этого привёл леверкузенский "Байер" к первому в истории чемпионству в Бундеслиге.

"Нам нужны были перемены. Цикл Анчелотти подошёл к концу, требовалась новая энергия. С Хаби всё отлично, мы учим новые идеи. Нам ещё предстоит много работы, чтобы раскрыть весь свой потенциал", — цитирует слова Карвахаля Pulsesports.

Под руководством Алонсо "Реал" уже одержал три победы в трёх стартовых матчах и возглавил турнирную таблицу Ла Лиги.

"Что изменилось? Здесь всё очень просто. Если выигрываешь — значит лучше, если нет — полная катастрофа. Нельзя полагаться только на результат, но он влияет на развитие игроков. Что касается игры, тренер требует, чтобы мы выше прессинговали и сокращали расстояние между линиями", — добавил капитан испанского гранда.

Напомним, что Карвахаль в текущем сезоне впервые стал основным капитаном команды. Это случилось на фоне ухода хорватского полузащитника Луки Модрича и испанского латераля Лукаса Васкеса.

Ранее защитник мадридского "Реала" Дин Хейсен выделился уникальным статистическим показателем на старте сезона в Ла Лиге.

Также стали известны подробности будущего полузащитника "Пари Сен-Жермен" Витиньи, которого в последнее время активно связывали с переходом в мадридский "Реал".

