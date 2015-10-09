Победитель Лиги чемпионов отказался от "Реала" и выбрал ПСЖ

Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Стали известны подробности будущего полузащитника "Пари Сен-Жермен" Витиньи, которого в последнее время активно связывали с переходом в мадридский "Реал", передают Vesti.kz.

По информации Defensa Central, в ПСЖ полностью контролируют ситуацию с контрактом игрока, действующим до июня 2029 года. Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что в соглашении португальца существует клаусула, позволяющая выкупить его за фиксированную сумму, однако французское законодательство не признаёт подобные условия. Это фактически исключает возможность его ухода в обозримом будущем.

Кроме того, отношения между "Реалом" и ПСЖ остаются напряжёнными, что ещё больше снижает шансы на трансфер.

Витинья за последние два сезона стал ключевой фигурой парижского клуба. Он превратился в настоящего лидера и мотор команды в центре поля, помог ПСЖ впервые в истории выиграть Лигу чемпионов и вошёл в список номинантов на "Золотой мяч".


