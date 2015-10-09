Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Капитан "Барселоны" может уйти к заклятому сопернику после решения Флика

Капитан каталонской "Барселоны" и голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген может покинуть клуб и продолжить карьеру в стане принципиальных соперников, передают Vesti.kz.

"Жирона" хочет забрать легенду "Барселоны"

Как стало известно Fichajes, "Жирона" обратилась к "сине-гранатовых" с запросом на аренду 33-летнего футболиста. Вратарь, потерявший место в основе после решения тренерского штаба во главе с Ханси Фликом сделать испанца Жоана Гарсию основным, уже несколько месяцев не получает игрового времени.

Клуб из Жироны, переживающий кризис на последнем рубеже и срочно ищущий опытного голкипера, считает, что немец мог бы стать для них спасением в борьбе за выживание.

Появление тер Штегена означало бы получение игрока топ-уровня, привыкшего к высоким задачам и играм за трофеи, а для самого вратаря — шанс вернуться в форму и сохранить позиции в сборной Германии перед ЧМ-2026.

"Жирона" — не просто сосед, а настоящий раздражитель для "Барсы"

Хотя клубы формально представляют один регион, их отношения давно перестали быть нейтральными. За последние сезоны "Жирона" превратилась в неудобного и амбициозного соперника, который не только отбирает очки у гранда, но и претендует на роль нового флагмана Каталонии.

Команда регулярно поднимается в верхнюю часть таблицы, обыгрывает "Барсу" в очных встречах и строит проект, который всё сильнее раздражает болельщиков "сине-гранатовых". На этом фоне попытка подписать тер Штегена выглядит не просто трансфером — а жестким вызовом в каталонском дерби.

Что дальше

"Барселона" рассматривает вариант аренды, но решение пока не принято. Шаг в пользу "Жироны" стал бы редким и резонансным внутри Каталонии — ведь речь идёт о символе целой эпохи, который может оказаться в стане соперника, всё чаще претендующего на роль нового лидера региона.

Если переход состоится, каталонцы рискуют потерять последнего представителя легендарной команды Луиса Энрике, взявшей требл в 2015 году. Тер Штеген — единственный, кто остался в составе от той эпохи, и последний футболист, поднимавший над головой кубок Лиги чемпионов в "сине-гранатовой форме".

Он выиграл с клубом множество трофеев, но последние сезоны выдались непростыми: в прошлом году капитан выбыл почти на весь сезон из-за серьёзной травмы спины, а в нынешнем снова столкнулся с длительным восстановлением.

Ранее стало известно, что "Барса" готова отдать польского форварда Роберта Левандовски в обмен на чемпиона Франции из ПСЖ.

Добавим также, что нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль установил новый рекорд в Лиге чемпионов.

"Барселона" объявила о контракте с чемпионом АПЛ из "Ман Сити"

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 16 13 1 2 47-20 40
2 Реал М 16 11 3 2 32-15 36
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 16 9 4 3 28-15 31
5 Эспаньол 15 8 3 4 19-16 27
6 Бетис 15 6 6 3 25-19 24
7 Атлетик 16 7 2 7 15-20 23
8 Хетафе 15 6 2 7 13-17 20
9 Эльче 15 4 7 4 18-17 19
10 Сельта 15 4 7 4 18-19 19
11 Алавес 15 5 3 7 13-15 18
12 Севилья 15 5 2 8 20-24 17
13 Райо Вальекано 15 4 5 6 13-16 17
14 Реал Сосьедад 15 4 4 7 19-22 16
15 Осасуна 15 4 3 8 14-18 15
16 Валенсия 15 3 6 6 14-23 15
17 Мальорка 15 3 5 7 15-22 14
18 Жирона 15 2 6 7 13-29 12
19 Реал Овьедо 15 2 4 9 7-22 10
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

