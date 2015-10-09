Капитан "Барселоны" может уйти к заклятому сопернику после решения Флика

Капитан каталонской "Барселоны" и голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген может покинуть клуб и продолжить карьеру в стане принципиальных соперников, передают Vesti.kz.

Как стало известно Fichajes, "Жирона" обратилась к "сине-гранатовых" с запросом на аренду 33-летнего футболиста. Вратарь, потерявший место в основе после решения тренерского штаба во главе с Ханси Фликом сделать испанца Жоана Гарсию основным, уже несколько месяцев не получает игрового времени.

Клуб из Жироны, переживающий кризис на последнем рубеже и срочно ищущий опытного голкипера, считает, что немец мог бы стать для них спасением в борьбе за выживание.

Появление тер Штегена означало бы получение игрока топ-уровня, привыкшего к высоким задачам и играм за трофеи, а для самого вратаря — шанс вернуться в форму и сохранить позиции в сборной Германии перед ЧМ-2026.

"Жирона" — не просто сосед, а настоящий раздражитель для "Барсы"

Хотя клубы формально представляют один регион, их отношения давно перестали быть нейтральными. За последние сезоны "Жирона" превратилась в неудобного и амбициозного соперника, который не только отбирает очки у гранда, но и претендует на роль нового флагмана Каталонии.

Команда регулярно поднимается в верхнюю часть таблицы, обыгрывает "Барсу" в очных встречах и строит проект, который всё сильнее раздражает болельщиков "сине-гранатовых". На этом фоне попытка подписать тер Штегена выглядит не просто трансфером — а жестким вызовом в каталонском дерби.

Что дальше

"Барселона" рассматривает вариант аренды, но решение пока не принято. Шаг в пользу "Жироны" стал бы редким и резонансным внутри Каталонии — ведь речь идёт о символе целой эпохи, который может оказаться в стане соперника, всё чаще претендующего на роль нового лидера региона.

Если переход состоится, каталонцы рискуют потерять последнего представителя легендарной команды Луиса Энрике, взявшей требл в 2015 году. Тер Штеген — единственный, кто остался в составе от той эпохи, и последний футболист, поднимавший над головой кубок Лиги чемпионов в "сине-гранатовой форме".

Он выиграл с клубом множество трофеев, но последние сезоны выдались непростыми: в прошлом году капитан выбыл почти на весь сезон из-за серьёзной травмы спины, а в нынешнем снова столкнулся с длительным восстановлением.

