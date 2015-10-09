Ямаль побил рекорд Мбаппе и вошёл в историю Лиги чемпионов

Нападающий каталонской "Барселоны" и сборной Испании по футболу Ламин Ямаль установил новый рекорд в Лиге чемпионов, сообщают Vesti.kz.

18-летний футболист отметился результативной передачей в матче шестого тура общего этапа с немецким "Айнтрахтом" (2:1). Таким образом, Ямаль стал самым результативным игроком в истории Лиги чемпионов среди игроков 18 лет и младше.

Теперь на счету таланта "Барселоны" семь голов и семь результативных передач. Ямаль побил рекорд французского нападающего мадридского "Реала" Килиана Мбаппе, на счету которого было 10 голов и три передачи в составе "Монако" и "Пари Сен-Жермена".

Ямаль является воспитанником "Барселоны" и выступает за основной состав "сине-гранатовых" с июля 2023 года. В нынешнем сезоне на его счету восемь голов и десять результативных передач за 17 матчей во всех турнирах.

Контракт испанца с каталонским клубом действует до лета 2031 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 200 миллионов евро.

