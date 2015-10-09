Игрок "Барселоны" лишился места в составе после отказа выйти на поле

Одним из неожиданных разочарований "Барселоны" в нынешнем сезоне стал минимальный вклад Андреаса Кристенсена. После проблемного прошлого года многие ожидали, что датчанин вернётся на прежний уровень, однако он получил лишь 342 минуты в 10 матчах и стал последним вариантом в ротации, передают Vesti.kz.

От важного игрока при Хави к забытому при Флике

Как пишет El Nacional, при Хави защитник был важным игроком и даже успешно действовал опорником, демонстрируя свою универсальность. Но при Хансе-Дитере Флике всё изменилось. Руководство клуба также не предприняло попыток продлить контракт Кристенсена, который истекает 30 июня.

Инцидент в Лиге чемпионов стал решающим

Сообщалось, что причина кроется в инциденте в полуфинале Лиги чемпионов против "Интера". Флик хотел выпустить Кристенсена на поле, чтобы удержать результат, но тот отказался, сославшись на боли в спине. Наставника эта причина не убедила, и он расценил ситуацию как акт неповиновения, тем более что Рональд Араухо вышел раньше него.

Этот эпизод стал ключевым в решении тренера отстранить датчанина и перестать рассчитывать на него дальше.

Кристенсен выступает за "Барселону" с 2022 года, когда перешёл из "Челси" в статусе свободного агента. В его карьере также была "Боруссия" из Мёнхенгладбаха, а в сборную Дании вызывается с 2015-го.

Ранее "Барселона" запросила у ПСЖ миллиард евро за своего воспитанника, а ещё стал известен игрок, который повлиял на уход Хави и приход Флика в "Барселоне".