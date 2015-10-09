Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 16:12
 

Игрок "Барселоны" лишился места в составе после отказа выйти на поле

  Комментарии

Поделиться
Игрок "Барселоны" лишился места в составе после отказа выйти на поле ©ФК "Барселона"

Одним из неожиданных разочарований "Барселоны" в нынешнем сезоне стал минимальный вклад Андреаса Кристенсена. После проблемного прошлого года многие ожидали, что датчанин вернётся на прежний уровень, однако он получил лишь 342 минуты в 10 матчах и стал последним вариантом в ротации, передают Vesti.kz.

Поделиться

Одним из неожиданных разочарований "Барселоны" в нынешнем сезоне стал минимальный вклад Андреаса Кристенсена. После проблемного прошлого года многие ожидали, что датчанин вернётся на прежний уровень, однако он получил лишь 342 минуты в 10 матчах и стал последним вариантом в ротации, передают Vesti.kz.

От важного игрока при Хави к забытому при Флике

Как пишет El Nacional, при Хави защитник был важным игроком и даже успешно действовал опорником, демонстрируя свою универсальность. Но при Хансе-Дитере Флике всё изменилось. Руководство клуба также не предприняло попыток продлить контракт Кристенсена, который истекает 30 июня.

Инцидент в Лиге чемпионов стал решающим

Сообщалось, что причина кроется в инциденте в полуфинале Лиги чемпионов против "Интера". Флик хотел выпустить Кристенсена на поле, чтобы удержать результат, но тот отказался, сославшись на боли в спине. Наставника эта причина не убедила, и он расценил ситуацию как акт неповиновения, тем более что Рональд Араухо вышел раньше него.

Этот эпизод стал ключевым в решении тренера отстранить датчанина и перестать рассчитывать на него дальше.


Кристенсен выступает за "Барселону" с 2022 года, когда перешёл из "Челси" в статусе свободного агента. В его карьере также была "Боруссия" из Мёнхенгладбаха, а в сборную Дании вызывается с 2015-го.

Ранее "Барселона" запросила у ПСЖ миллиард евро за своего воспитанника, а ещё стал известен игрок, который повлиял на уход Хави и приход Флика в "Барселоне".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
11 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
12 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
14 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
15 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Реклама

Живи спортом!