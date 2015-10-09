Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 19:11
 

Стал известен игрок, который повлиял на уход Хави и приход Флика в "Барселоне"

Стал известен игрок, который повлиял на уход Хави и приход Флика в "Барселоне" Хави. Фото: ©Depositphotos/canno73

В новой биографии Роберта Левандовски, опубликованной Себастьяном Сташевски, раскрылись неожиданные подробности из карьеры польского нападающего. Книга не только подводит итоги его успехов в разных клубах, но и рассказывает о влиянии футболиста на решения руководства и тренеров, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Влияние на смену тренера в "Баварии"

В книге утверждается, что Левандовски сыграл роль в уходе Карло Анчелотти из "Баварии". Нападающий и многие партнёры по команде считали, что уровень требований на тренировках был слишком низкий, и с Анчелотти команда не сможет выиграть Лигу чемпионов. В итоге клуб пригласил Юппа Хайнкеса, который вернулся из отставки, чтобы завершить тренерскую карьеру на "Альянц Арене".

Уход Хави из "Барселоны" и роль Левандовски

Польский форвард также был причастен к смене тренера в "Барселоне". Отношения Левандовски с Хави постепенно ухудшались, и игрок был недоволен тактикой и методикой каталонского тренера. После серии неудачных результатов форвард встретился с президентом "сине-гранатовых" Жоаном Лапортой и спортивным директором Деку, пригрозив уйти из клуба, если тренер не будет сменён.

Левандовски порекомендовал руководству "Барселоны" сделать ставку на более опытного тренера с авторитетом в раздевалке — выбор пал на Ханса-Дитера Флика, с которым игрок уже работал в "Баварии". Эта смена оказалась успешной: первый год Флика в "Барселоне" стал успешным, а Левандовски вернул свою лучшую форму.

Раздевалка "Барселоны" против влияния Левандовски

Однако не все игроки "Барселоны" оценили рост влияния Левандовски. В раздевалке считают, что форвард обладает слишком большой властью, несмотря на то, что в прошлом сезоне его влияние было меньше, чем у Рафиньи Диаса и Ламина Ямаля.

