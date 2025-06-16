Хаби Алонсо быстро определился с планами на Эндрика - юному бразильцу снова грозит роль запасного в мадридском "Реале", передают Vesti.kz.

Как пишет Don Balon, юный бразилец, за которого мадридцы отдали 72 миллиона евро, стремительно теряет вес в атакующей иерархии клуба. И это неудивительно - конкуренция просто бешеная.

Килиан Мбаппе - основной в центре нападения, Винисиус Жуниор безоговорочно "блистает" на левом фланге, а на правом и вовсе аншлаг: Родриго, Браим Диас, Арда Гюлер, и к ним еще летом присоединился Франко Мастантуоно.

В таких условиях Эндрику снова светит роль запасного, как это уже было при Карло Анчелотти.

КЧМ - как проверка на прочность

Сценарий понятен: либо Эндрик прогрессирует и нарабатывает минуты, либо клуб отдает его в аренду, чтобы не загубить талант в тени звезд. Тренерский штаб верит, что у парня есть потенциал, но требует - здесь и сейчас - уровня взрослого футбола. Иначе - лавка.

Короткий, но важный тест ждет его на клубном чемпионате мира-2025. Именно там можно будет понять, готов ли Эндрик проявить характер и показать, что достоин выступать за гранд.

"Реал" верит в Эндрика, и потеря игрового времени сейчас не означает отказ от него. Варианты есть: остаться четвертым или пятым нападающим, либо временно уйти в аренду и вернуться сильнее.



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