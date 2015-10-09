Хаби Алонсо отказался от преемника Бензема в "Реале". Подробности

Выяснилось, что новый главный тренер мадридского "Реала" испанец Хаби Алонсо заблокировал трансфер лучшего дриблера Лиги 1 - Райана Шерки, передают Vesti.kz.

Талант "Лиона" мог оказаться в "Реале"?

По данным E-noticies, спортивное руководство "королевского клуба" во главе с президентом Флорентино Пересом и скаутом Хуни Калафатом долгое время внимательно следило за прогрессом Шерки - одного из самых техничных и ярких игроков французского чемпионата.

Преемник Бензема?

В 21 год атакующий полузащитник уже был признан "последним бриллиантом" академии "Лиона". Он мечтал однажды надеть белую футболку и пойти по стопам своего кумира - нападающего Карима Бензема. Он, как им обладатель "Золотого мяча-2022", является воспитанником "Лиона". Помимо прочего, оба француза имеют алжирские корни.

Почему Алонсо отказался от 21-летней звезды?

Тем не менее после назначения Хаби Алонсо главным тренером "сливочных", клуб пересмотрел свои кадровые приоритеты. Источники сообщают, что именно баскский специалист настоял на отказе от подписания Шерки, посчитав, что в текущем составе его позиция уже хорошо укомплектована такими игроками, как марокканцем Браимом Диасом и бразильцем Родриго Гоэсом.

После отказа мадридского клуба в трансфере, Шерки принял решение сменить вектор карьеры и перешел в "Манчестер Сити", где получил гарантии постепенного включения в основную команду от наставника "горожан" испанца Хосепа Гвардиолы.

Ранее стало известно, что Зинедин Зидан может вернуться к тренерской работе после длительного перерыва.

Напомним, "Реал" объявил о трансфере "нового Месси".

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