Испания
Сегодня 11:24
 

Гранд АПЛ предложил "Реалу" 40 миллионов евро за игрока

Эдер Милитао. ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Мадридский "Реал" начал анализировать официальное предложение в 40 миллионов евро от "Манчестер Юнайтед" за защитника Эдера Милитао. Английский клуб хочет усилить центр обороны опытным игроком топ-уровня, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Мадридский "Реал" начал анализировать официальное предложение в 40 миллионов евро от "Манчестер Юнайтед" за защитника Эдера Милитао. Английский клуб хочет усилить центр обороны опытным игроком топ-уровня, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Роль Милитао в "Реале"

28-летний бразильский защитник остаётся ключевой фигурой команды. В этом сезоне он провёл 13 матчей в Ла Лиге, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Клуб ценит его за универсализм, физическую мощь и опыт.

Решение зависит от стратегии клуба

"Реал" не торопится с продажей. Сделка рассматривается в контексте широкой трансферной стратегии, где учитываются конкуренция в центре обороны, среднесрочные планы и экономическая целесообразность. Клуб готов изучить предложения, если они в будущем помогут укрепить команду в целом.

Милитао сохраняет спокойствие

Игрок сосредоточен на играх в нынешней команде и не оказывает давления на "сливочных". Возможный трансфер — лишь один из элементов сложного летнего рынка, где каждая фигура имеет значение.

Милитао представляет "Реал" с 2019 года, когда перешёл из "Порту" за 50 миллионов евро. В его карьере также был бразильский "Сан-Паулу".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 23 19 1 3 63-23 58
2 Реал М 22 17 3 2 47-18 54
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 22 9 8 5 36-28 35
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 23 8 9 6 30-25 33
8 Реал Сосьедад 23 8 7 8 33-31 31
9 Осасуна 23 8 5 10 28-28 29
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Атлетик 22 7 4 11 21-31 25
13 Мальорка 23 6 6 11 28-37 24
14 Севилья 22 7 3 12 29-37 24
15 Эльче 23 5 9 9 31-35 24
16 Валенсия 22 5 8 9 23-35 23
17 Хетафе 22 6 5 11 16-27 23
18 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Валенсия   •   Регулярный чемпионат, мужчины
