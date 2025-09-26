Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик принял жёсткое решение по футболисту "сине-гранатовых" перед вторым туром общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Провал звезды "Барсы" в Ла Лиге вызвал критику Флика

Речь идёт об испанском полузащитнике Дани Ольмо, который, по данным Don Balon, оказался под огнём критики после провального выступления против "Реала Овьедо" (3:1) в Ла Лиге. Встреча для хавбека сложилась крайне неудачной: он практически не влиял на игру, терял мяч и не смог наладить взаимодействие с партнёрами в атаке.

Ольмо "подставил" одноклубников

Из-за слабой игры Ольмо ключевую роль в центре поля пришлось брать на себя Педри Гонсалесу, который выполнял не только собственные обязанности, но и компенсировал провалы партнёра. В результате атакующие действия каталонцев серьёзно пострадали, а сам Ольмо выглядел растерянным и раздражённым.

Флик исключил таланта "Барсы" перед Лигой чемпионов

Источники сообщают, что Ханс-Дитер Флик рассматривает вариант оставить Ольмо в запасе на предстоящую встречу с французским "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов. Наставник "сине-гранатовых" намерен рассчитывать только на тех игроков, кто готов показать максимум, и провалившийся матч против "Овьедо" может стоить испанцу места в стартовом составе.

Отметим, что Ольмо стал одной из самых дорогих покупок "Барселоны" за последнее время. Перед прошлым сезоном, в августе 2024-го, он перешёл из немецкого "Лейпцига" за 55 миллионов евро.

В стартовавшей компании хавбек провёл семь матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. На данный момент он оценивается в 60 миллионов евро.

