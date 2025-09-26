Испания
Сегодня 10:42

Флик разочаровался в звезде "Барсы" и исключил его перед матчем с ПСЖ

Главный тренер "Барселоны" Ханс-Дитер Флик принял жёсткое решение по футболисту "сине-гранатовых" перед вторым туром общего этапа Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Провал звезды "Барсы" в Ла Лиге вызвал критику Флика

Речь идёт об испанском полузащитнике Дани Ольмо, который, по данным Don Balon, оказался под огнём критики после провального выступления против "Реала Овьедо" (3:1) в Ла Лиге. Встреча для хавбека сложилась крайне неудачной: он практически не влиял на игру, терял мяч и не смог наладить взаимодействие с партнёрами в атаке.

 Ольмо "подставил" одноклубников

Из-за слабой игры Ольмо ключевую роль в центре поля пришлось брать на себя Педри Гонсалесу, который выполнял не только собственные обязанности, но и компенсировал провалы партнёра. В результате атакующие действия каталонцев серьёзно пострадали, а сам Ольмо выглядел растерянным и раздражённым.

Флик исключил таланта "Барсы" перед Лигой чемпионов

Источники сообщают, что Ханс-Дитер Флик рассматривает вариант оставить Ольмо в запасе на предстоящую встречу с французским "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов. Наставник "сине-гранатовых" намерен рассчитывать только на тех игроков, кто готов показать максимум, и провалившийся матч против "Овьедо" может стоить испанцу места в стартовом составе.

Отметим, что Ольмо стал одной из самых дорогих покупок "Барселоны" за последнее время. Перед прошлым сезоном, в августе 2024-го, он перешёл из немецкого "Лейпцига" за 55 миллионов евро.

В стартовавшей компании хавбек провёл семь матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. На данный момент он оценивается в 60 миллионов евро.

Ранее главный тренер сборной Испании по футболу Луис де ла Фуэнте прокомментировал слова наставника "Барселоны" Ханси Флика, который раскритиковал вызов Ламина Ямаля в национальную команду.

Добавим также, что трансфер за 100 миллионов расколол Флика и президента "Барсы".

Ламину Ямалю "отдали" "Золотой мяч"

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Айнтрахт Фр 1 1 0 0 5-1 3
2 ПСЖ 1 1 0 0 4-0 3
3 Спортинг Л 1 1 0 0 4-1 3
4 Брюгге 1 1 0 0 4-1 3
5 Юнион Сент-Жилуаз 1 1 0 0 3-1 3
6 Бавария 1 1 0 0 3-1 3
7 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
8 Интер 1 1 0 0 2-0 3
9 Манчестер Сити 1 1 0 0 2-0 3
10 Карабах 1 1 0 0 3-2 3
11 Ливерпуль 1 1 0 0 3-2 3
12 Барселона 1 1 0 0 2-1 3
13 Реал М 1 1 0 0 2-1 3
14 Тоттенхэм Хотспур 1 1 0 0 1-0 3
15 Боруссия-09 Д 1 0 1 0 4-4 1
16 Ювентус 1 0 1 0 4-4 1
17 Славия П 1 0 1 0 2-2 1
18 Копенгаген 1 0 1 0 2-2 1
19 Байер 1 0 1 0 2-2 1
20 Буде-Глимт 1 0 1 0 2-2 1
21 Олимпиакос 1 0 1 0 0-0 1
22 Пафос 1 0 1 0 0-0 1
23 Бенфика 1 0 0 1 2-3 0
24 Атлетико М 1 0 0 1 2-3 0
25 Марсель Олимпик 1 0 0 1 1-2 0
26 Ньюкасл Юнайтед 1 0 0 1 1-2 0
27 Вильярреал 1 0 0 1 0-1 0
28 Челси 1 0 0 1 1-3 0
29 ПСВ Эйндховен 1 0 0 1 1-3 0
30 Атлетик 1 0 0 1 0-2 0
31 Аякс 1 0 0 1 0-2 0
32 Наполи 1 0 0 1 0-2 0
33 Монако ФК 1 0 0 1 1-4 0
34 Кайрат 1 0 0 1 1-4 0
35 Галатасарай 1 0 0 1 1-5 0
36 Аталанта 1 0 0 1 0-4 0

