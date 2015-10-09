Флик нашёл лишнего в "Барселоне" и не хочет видеть его в команде

Будущее Жоау Канселу в "Барселоне" оказалось под серьёзным вопросом. Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик дал понять португальскому защитнику, что на данный момент не рассчитывает на него в ключевых матчах, сообщают Vesti.kz.

Флик не доверяет Канселу

По данным El Nacional, немецкий специалист не видит для Канселу стабильного места в своей тактической системе. Основные претензии тренера связаны с игрой португальца в обороне и его позиционной дисциплиной. По мнению Флика, Канселу нередко нарушает баланс команды и уступает в надёжности Жюлю Кунде, Алехандро Бальде и Эрику Гарсии.

Ограниченное игровое время

Канселу получает минимум минут и выходит на поле преимущественно в матчах с менее требовательными соперниками. В играх против команд топ-уровня он практически не рассматривается как вариант для стартового состава.

Причины решения тренера

Несмотря на высокий атакующий потенциал Канселу, Флик делает ставку на строгость в обороне, тактическую дисциплину и чёткое соблюдение ролей. Именно в этих компонентах португальский защитник, по оценке тренерского штаба, пока не соответствует требованиям нового проекта.

Будущее в клубе под вопросом

Если ситуация не изменится, вторая глава Канселу в "Барселоне" может оказаться недолгой. Футболисту необходимо убедить тренерский штаб в своей полезности, иначе его перспективы в каталонском клубе останутся туманными.

Напомним, что Канселу играл за "Барселону" в период 2023-2024 годов, когда был арендован у "Манчестер Сити". После он за 25 миллионов евро перешёл в саудовский "Аль-Хиляль", откуда снова отправился в каталонский клуб на правах аренды.

