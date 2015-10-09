Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 13:40
 

Флик нашёл лишнего в "Барселоне" и не хочет видеть его в команде

Ханси Флик. ©Depositphotos/mrogowski_photography

Будущее Жоау Канселу в "Барселоне" оказалось под серьёзным вопросом. Главный тренер каталонцев Ханс-Дитер Флик дал понять португальскому защитнику, что на данный момент не рассчитывает на него в ключевых матчах, сообщают Vesti.kz.

Флик не доверяет Канселу

По данным El Nacional, немецкий специалист не видит для Канселу стабильного места в своей тактической системе. Основные претензии тренера связаны с игрой португальца в обороне и его позиционной дисциплиной. По мнению Флика, Канселу нередко нарушает баланс команды и уступает в надёжности Жюлю Кунде, Алехандро Бальде и Эрику Гарсии.

Ограниченное игровое время

Канселу получает минимум минут и выходит на поле преимущественно в матчах с менее требовательными соперниками. В играх против команд топ-уровня он практически не рассматривается как вариант для стартового состава.


Причины решения тренера

Несмотря на высокий атакующий потенциал Канселу, Флик делает ставку на строгость в обороне, тактическую дисциплину и чёткое соблюдение ролей. Именно в этих компонентах португальский защитник, по оценке тренерского штаба, пока не соответствует требованиям нового проекта.

Будущее в клубе под вопросом

Если ситуация не изменится, вторая глава Канселу в "Барселоне" может оказаться недолгой. Футболисту необходимо убедить тренерский штаб в своей полезности, иначе его перспективы в каталонском клубе останутся туманными.

Напомним, что Канселу играл за "Барселону" в период 2023-2024 годов, когда был арендован у "Манчестер Сити". После он за 25 миллионов евро перешёл в саудовский "Аль-Хиляль", откуда снова отправился в каталонский клуб на правах аренды.

Ранее "Барселона" выбрала будущую замену Роберту Левандовски, а ещё каталонскому клубу готовы предложить 300 миллионов за Ламина Ямаля.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 22 18 1 3 60-23 55
2 Реал М 22 17 3 2 47-18 54
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 22 9 8 5 36-28 35
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 22 8 9 5 29-23 33
8 Реал Сосьедад 22 7 7 8 30-30 28
9 Осасуна 22 7 5 10 26-27 26
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Атлетик 22 7 4 11 21-31 25
13 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
14 Эльче 22 5 9 8 30-32 24
15 Валенсия 22 5 8 9 23-35 23
16 Хетафе 22 6 5 11 16-27 23
17 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
18 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

