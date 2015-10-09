Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 12:40
 

"Барселоне" готовы предложить 300 миллионов за Ямаля: назван клуб

"Барселоне" готовы предложить 300 миллионов за Ямаля: назван клуб

Саудовский "Аль-Иттихад" готовит громкий ход на трансферном рынке и намерен сделать одно из самых щедрых предложений в истории футбола, передают Vesti.kz.

Саудовский "Аль-Иттихад" готовит громкий ход на трансферном рынке и намерен сделать одно из самых щедрых предложений в истории футбола, передают Vesti.kz.

Речь идёт о возможном переходе испанского вингера "Барселоны" Ламина Ямаля — сумма сделки, по данным Foot-Africa, может достигнуть 300 миллионов евро.

Историческое предложение из Саудовской Аравии

Как сообщает источник, "Аль-Иттихад" сделал 18-летнего футболиста своей приоритетной целью и рассматривает его как ключевую фигуру нового спортивного проекта клуба. В Саудовской Аравии уверены, что Ямаль идеально вписывается в стратегию — благодаря таланту, уже сложившейся мировой узнаваемости и способности привлекать внимание международной аудитории.

Позиция "Барселоны"

Несмотря на серьёзность намерений саудовского клуба, в "Барселоне" не планируют обсуждать возможный трансфер. Каталонцы считают Ямаля неприкосновенной частью долгосрочного проекта и не готовы вступать в переговоры по его продаже, даже при столь внушительной сумме.

Решение игрока

По информации источника, сам Ламин Ямаль также не заинтересован в уходе из Испании. Футболист комфортно чувствует себя в "Барселоне", уже закрепился в составе первой команды и понимает, что дальнейший прогресс возможен только в условиях конкуренции на высшем уровне европейского футбола.

Статистика и оценка

В текущем сезоне Ямаль провёл за "Барселону" 28 матчей во всех турнирах, отметившись 13 забитыми мячами и 13 результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость юного вингера на данный момент составляет 200 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 22 18 1 3 60-23 55
2 Реал М 22 17 3 2 47-18 54
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 22 9 8 5 36-28 35
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 22 8 9 5 29-23 33
8 Реал Сосьедад 22 7 7 8 30-30 28
9 Осасуна 22 7 5 10 26-27 26
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Атлетик 22 7 4 11 21-31 25
13 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
14 Эльче 22 5 9 8 30-32 24
15 Валенсия 22 5 8 9 23-35 23
16 Хетафе 22 6 5 11 16-27 23
17 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
18 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

