В "Барселоне" уже сейчас прорабатывают сценарий на будущее на случай ухода главного тренера команды - Ханса-Дитера Флика, передают Vesti.kz.

Как сообщает El Nacional, если немецкий специалист отработает контракт до конца и покинет клуб летом 2027 года, основным кандидатом на пост главного тренера станет Луис Энрике.

В руководстве "Барсы" считают, что Флик изначально приглашен под конкретный цикл и продление соглашения за его рамки пока не планируется. Поэтому в клубе заранее задумываются о преемнике, чтобы избежать резких решений.

Имя Луиса Энрике рассматривается как приоритетное. В Каталонии уверены, что с момента своей первой работы в клубе тренер стал заметно опытнее и лучше готов к управлению сложным проектом.

Кроме того, его футбольная философия во многом совпадает с курсом, который сейчас выстраивает Флик.

Отмечается, что возможное возвращение Луиса Энрике напрямую зависит от решения нынешнего наставника. Если Флик действительно уйдет в 2027 году, "Барселона" планирует провести смену тренера максимально спокойно и без форс-мажоров.



Почему нынешний наставник ПСЖ лучший вариант для "Барсы"?

Луис Энрике, возглавив "Пари Сен-Жермен" летом 2023 года, вывел клуб на принципиально новый уровень.

За период с 2023 по 2025 годы парижане пережили по-настоящему золотую эпоху: впервые в истории выиграли Лигу чемпионов, добавили к ней Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, а также по два раза завоевали чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

При этом команда была перестроена на ярко выраженный коллективный стиль, без прежней зависимости от отдельных звезд.

Важно напомнить и о каталонском этапе карьеры тренера. 19 мая 2014 года Луис Энрике был назначен главным тренером "Барселоны". За три сезона (2014–2017) он собрал внушительную коллекцию из девяти трофеев.

Уже в дебютный год команда оформила "требл", а затем под его руководством дважды выиграла чемпионат Испании, три раза Кубок страны и вновь подняла над головой трофей Лиги чемпионов.



