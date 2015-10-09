Ямаль вытеснил конкурента в "Барселоне": его продадут за 10 миллионов

В "Барселоне" всё ближе к расставанию с одним из самых перспективных молодых игроков команды – Руни Бардагжи, передают Vesti.kz.

Причиной стало отсутствие игрового времени на фоне стремительного взлёта Ламина Ямаля.

И как отмечают El Nacional, Бардагжи понимает, что в ближайшее время шансов закрепиться в основе у него практически нет.

Ямаль является безусловным игроком старта и выступает на той же позиции правого вингера, а тренерский штаб во главе с Ханси Фликом не планирует экспериментировать в ущерб результату.

Показательным моментом стало отсутствие Бардагжи даже в матчах, где ожидалась ротация состава.

Сам футболист не конфликтует с ситуацией и признаёт уровень конкурента, однако не готов терять важный этап развития, оставаясь игроком с эпизодической ролью. В клубе это понимают и не собираются удерживать его против воли.

По информации источника, "Барселона" готова рассмотреть продажу Бардагжи за сумму около 10 миллионов евро. Руководство считает такую сделку рациональной: игрок обладает высоким потенциалом, но в текущей конфигурации команды для него нет места.

Какие достижения у Бардагжи?

Отметим, что Бардагжи присоединился к "Барселоне" летом 2025 года. В составе каталонцев, в сезоне-2025/26, он отметился дебютным голом и провёл несколько матчей в Ла Лиге, Кубке Испании и Лиге чемпионов.

До переезда в Испанию Руни выступал за "Копенгаген" с 2020 по 2025 год, где успел собрать внушительную коллекцию трофеев. Вместе с датским клубом он трижды становился чемпионом страны (сезоны 2021/22, 2022/23 и 2024/25) и два раза выигрывал Кубок Дании (2022/23, 2024/25).

Кроме того, швед вписал своё имя в историю "Копенгагена": он стал самым молодым игроком и самым юным автором гола клуба, а также установил рекорд Лиги чемпионов, забив "Манчестер Юнайтед" в статусе самого молодого бомбардира турнира.

