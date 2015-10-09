Победитель Лиги чемпионов принял решение по контракту с клубом КПЛ

Экс-защитник сборной Франции и лондонского "Челси" Курт Зума не продолжит карьеру в составе кызылординского "Кайсара", передают Vesti.kz со ссылкой на AmanVIBE.

"Французский защитник Курт Зума не принял финальное предложение кызылординского клуба "Кайсар". Как мне стало известно, стороны не смогли договориться об условиях контракта. Ранее мы сообщали, что экс-игрок "Челси" был готов рассмотреть вариант продолжения карьеры в Казахстане с зарплатой в размере 350 тысяч евро в год. Однако предложенные "Кайсаром" финансовые условия не устроили представителей футболиста", - пишет источник.

Курт Зума является одним из самых титулованных футболистов своего поколения. В составе "Челси" он дважды выигрывал английскую премьер-лигу (сезоны 2014/15 и 2016/17), становился обладателем Кубка английской лиги, побеждал в Лиге чемпионов УЕФА в сезоне 2020/21 и завоёвывал Суперкубок УЕФА. В 2015 году француз также был признан лучшим молодым игроком лондонского клуба.

