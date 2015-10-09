Двое игроков взбунтовались против Беллингема в "Реале"

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем, оставаясь одним из ключевых футболистов команды и лидеров раздевалки, столкнулся с недовольством сразу двух одноклубников, передают Vesti.kz.

Кто против Беллингема

Как сообщает Don Balon, речь идёт о Франко Мастантуоно и Арде Гюлере, которые по разным причинам выступают против роли англичанина на поле.

Недовольство Мастантуоно

Отмечается, что аргентинец Мастантуоно оказался недоволен своим положением после возвращения Беллингема в строй. Англичанин восстановился после операции на плече и вернулся в состав, из-за чего молодой вингер потерял место в старте, что вызвало у него раздражение — он рассчитывал на большее игровое время.

Проблемы совместимости с Гюлером

Турецкий полузащитник Арда Гюлер, в свою очередь, считает, что игра команды хуже, когда он и Беллингем одновременно появляются на поле. После прихода Хаби Алонсо Гюлер получил расширенную роль в центре поля и быстро стал одним из ключевых игроков, однако совместимость с англичанином, по мнению турка, оставляет желать лучшего.

Форма Беллингема вызывает вопросы

При этом в Испании отмечают, что форма Беллингема в нынешнем сезоне вызывает вопросы. Полузащитник провёл лишь один яркий матч, тогда как остальные встречи получились слабыми, что усилило сомнения в целесообразности его неизменного присутствия в составе, несмотря на высокий статус и авторитет.

