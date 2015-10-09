Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 21:11
 

Двое игроков взбунтовались против Беллингема в "Реале"

  Комментарии

Поделиться
Двое игроков взбунтовались против Беллингема в "Реале" Джуд Беллингем. Фото: ©Depositphotos/Musiu0

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем, оставаясь одним из ключевых футболистов команды и лидеров раздевалки, столкнулся с недовольством сразу двух одноклубников, передают Vesti.kz.

Поделиться

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем, оставаясь одним из ключевых футболистов команды и лидеров раздевалки, столкнулся с недовольством сразу двух одноклубников, передают Vesti.kz.

Кто против Беллингема

Как сообщает Don Balon, речь идёт о Франко Мастантуоно и Арде Гюлере, которые по разным причинам выступают против роли англичанина на поле.

Недовольство Мастантуоно

Отмечается, что аргентинец Мастантуоно оказался недоволен своим положением после возвращения Беллингема в строй. Англичанин восстановился после операции на плече и вернулся в состав, из-за чего молодой вингер потерял место в старте, что вызвало у него раздражение — он рассчитывал на большее игровое время.

Проблемы совместимости с Гюлером

Турецкий полузащитник Арда Гюлер, в свою очередь, считает, что игра команды хуже, когда он и Беллингем одновременно появляются на поле. После прихода Хаби Алонсо Гюлер получил расширенную роль в центре поля и быстро стал одним из ключевых игроков, однако совместимость с англичанином, по мнению турка, оставляет желать лучшего.

Форма Беллингема вызывает вопросы

При этом в Испании отмечают, что форма Беллингема в нынешнем сезоне вызывает вопросы. Полузащитник провёл лишь один яркий матч, тогда как остальные встречи получились слабыми, что усилило сомнения в целесообразности его неизменного присутствия в составе, несмотря на высокий статус и авторитет.

Ранее Тибо Куртуа назвал нового лидера "Реала", а мадридский клуб отказался от форварда за 180 миллионов и выбрал другую звезду.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
11 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
12 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
14 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
15 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
22 ноября 20:15   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Атлетик
Проголосовало 47 человек

Реклама

Живи спортом!