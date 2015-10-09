Куртуа назвал нового лидера "Реала"

Вратарь "Реала" и сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа высказался о лидерских качествах своего одноклубника Килиана Мбаппе, передают Vesti.kz.

Значительный рост этого года

"В этом году мы наблюдаем значительный рост победного настроя Мбаппе. Видно, что он лидер. В прошлом сезоне ему было немного трудно адаптироваться к команде и своей позиции, но в этом году он ведёт нас за собой", - цитирует голкипера инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что Мбаппе перешёл в "Реал" летом 2024 года на правах свободного агента. ПСЖ так и не удалось продлить с ним контракт, чтобы впоследствии заработать на его трансфере.

В нынешнем сезоне французский нападающий провёл за "сливочных" 16 матчей, забив 18 голов и отдав 2 результативные передачи.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет 180 миллионов евро.