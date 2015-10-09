Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Куртуа назвал нового лидера "Реала"

Вратарь "Реала" и сборной Бельгии по футболу Тибо Куртуа высказался о лидерских качествах своего одноклубника Килиана Мбаппе, передают Vesti.kz.

Значительный рост этого года

"В этом году мы наблюдаем значительный рост победного настроя Мбаппе. Видно, что он лидер. В прошлом сезоне ему было немного трудно адаптироваться к команде и своей позиции, но в этом году он ведёт нас за собой", - цитирует голкипера инсайдер Фабрицио Романо.


Напомним, что Мбаппе перешёл в "Реал" летом 2024 года на правах свободного агента. ПСЖ так и не удалось продлить с ним контракт, чтобы впоследствии заработать на его трансфере.

В нынешнем сезоне французский нападающий провёл за "сливочных" 16 матчей, забив 18 голов и отдав 2 результативные передачи.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет 180 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 12 10 1 1 26-10 31
2 Барселона 12 9 1 2 32-15 28
3 Вильярреал 12 8 2 2 24-10 26
4 Атлетико М 12 7 4 1 24-11 25
5 Бетис 12 5 5 2 19-13 20
6 Эспаньол 12 5 3 4 15-15 18
7 Хетафе 12 5 2 5 12-14 17
8 Атлетик 12 5 2 5 12-13 17
9 Севилья 12 5 1 6 18-19 16
10 Райо Вальекано 12 4 3 5 12-14 15
11 Алавес 12 4 3 5 11-11 15
12 Эльче 12 3 6 3 13-14 15
13 Реал Сосьедад 12 3 4 5 14-17 13
14 Сельта 12 2 7 3 15-18 13
15 Мальорка 12 3 3 6 12-18 12
16 Осасуна 12 3 2 7 9-13 11
17 Жирона 12 2 4 6 11-24 10
18 Валенсия 12 2 4 6 11-21 10
19 Леванте 12 2 3 7 16-23 9
20 Реал Овьедо 12 2 2 8 7-20 8

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
22 ноября 20:15   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Атлетик
Атлетик
(Бильбао)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Атлетик
Проголосовало 47 человек

