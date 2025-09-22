Футболисты мадридского "Атлетико" упустили победу над "Мальоркой" в 5-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Сон Мойш" в Пальме-де-Мальорке завершилась со счётом 1:1. Гости могли выйти вперед уже на 14-й минуте, но Хулиан Альварес не реализовал пенальти. На 72-й минуте мадридцы остались в меньшинстве после удаления Александера Серлота. Несмотря на это, "Атлетико" открыл счёт усилиями Конора Галлахера на 79-й минуте. Однако удержать преимущество команда не сумела - гол Ведата Мурики на 85-й минуте спас "Мальорку" от поражения.

Для "Атлетико" это уже третья ничья в новом сезоне Ла Лиги. Подопечные Диего Симеоне с 6 очками занимают 12-е место в таблице, а "Мальорка" с 2 баллами идёт на предпоследней, 19-й строчке.

В следующем туре, 24 сентября, "Атлетико" примет дома "Райо Вальекано", а "Мальорка" сыграет в гостях против "Реал Сосьедада".

