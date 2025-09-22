Испания
Сегодня 07:25

Драмой обернулся матч "Атлетико" в чемпионате Испании

©x.com/Atleti

Футболисты мадридского "Атлетико" упустили победу над "Мальоркой" в 5-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Сон Мойш" в Пальме-де-Мальорке завершилась со счётом 1:1. Гости могли выйти вперед уже на 14-й минуте, но Хулиан Альварес не реализовал пенальти. На 72-й минуте мадридцы остались в меньшинстве после удаления Александера Серлота. Несмотря на это, "Атлетико" открыл счёт усилиями Конора Галлахера на 79-й минуте. Однако удержать преимущество команда не сумела - гол Ведата Мурики на 85-й минуте спас "Мальорку" от поражения.

Для "Атлетико" это уже третья ничья в новом сезоне Ла Лиги. Подопечные Диего Симеоне с 6 очками занимают 12-е место в таблице, а "Мальорка" с 2 баллами идёт на предпоследней, 19-й строчке.

В следующем туре, 24 сентября, "Атлетико" примет дома "Райо Вальекано", а "Мальорка" сыграет в гостях против "Реал Сосьедада".

Со счётом 3:0 завершился матч "Барселоны" в Ла Лиге

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Реал М 5 5 0 0 10-2 15
2 Барселона 5 4 1 0 16-3 13
3 Вильярреал 5 3 1 1 10-4 10
4 Эспаньол 5 3 1 1 8-7 10
5 Атлетик 5 3 0 2 6-6 9
6 Бетис 6 2 3 1 9-7 9
7 Эльче 5 2 3 0 7-4 9
8 Хетафе 5 3 0 2 6-7 9
9 Севилья 5 2 1 2 9-8 7
10 Валенсия 5 2 1 2 6-8 7
11 Алавес 5 2 1 2 5-5 7
12 Атлетико М 5 1 3 1 6-5 6
13 Осасуна 5 2 0 3 4-4 6
14 Сельта 6 0 5 1 5-7 5
15 Райо Вальекано 5 1 2 2 5-6 5
16 Леванте 5 1 1 3 9-9 4
17 Реал Овьедо 5 1 0 4 1-8 3
18 Реал Сосьедад 5 0 2 3 5-9 2
19 Мальорка 5 0 2 3 5-10 2
20 Жирона 5 0 1 4 2-15 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →