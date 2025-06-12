Известный агент Энди Бара, представляющий интересы Дани Ольмо, прибыл в Барселону для переговоров о переходе 16-летнего португальского полузащитника Кардозу Варелы. Переговоры прошли на базе "Барселоны" имени Жоана Гампера, передают Vesti.kz со ссылкой на El Nacional.

Талант из Анголы с непростой судьбой

Варела родился в Луанде, Ангола, и рано оказался в системе "Порту". В Португалию он переехал один - мать осталась на родине, а с отцом у него плохие отношения. Его агент Уилсон Сардинья стал также официальным опекуном.

Странный контракт и попытка бегства

Юношеский контракт с "Порту" включал необычную оговорку: при расторжении игрок обязан был выплатить 3 миллиона евро. Подходя к окончанию соглашения, агенты пытались устроить трансфер через хорватский клуб четвертого дивизиона - "Динамо Одрански Обреж". "Порту" обратился в ФИФА, которая признала этот шаг нарушением.

Исчезновение на полгода

После этого инцидента Варела исчез на шесть месяцев. Президент "Порту" Андре Виллаш-Боаш заявил, что игрок стал жертвой агентов, воспользовавшихся уязвимым положением семьи и уговоривших его на побег.

След отца привел в Хорватию

Считается, что переезд в Хорватию был связан с попыткой отца Варелы устроиться на работу в типографию, принадлежавшую человеку из агентства Niagara, сотрудничающего с Энди Бара. Однако отец пробыл там всего два дня.

Возвращение в футбол через Загреб

В феврале 2025 года "Динамо Загреб" сообщил, что Варела присоединился к их команде до 19 лет. Теперь "Барселона" активно ведет переговоры о трансфере, но пока неясно, имеет ли кто-то юридические права на игрока - "Порту" или "Динамо".

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