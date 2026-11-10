Полузащитник сборной Испании Пабло Гави принял решение не менять команду и намерен продолжить карьеру в каталонской "Барселоне", несмотря на слухи о возможном уходе в 2027 году, передают Vesti.kz.

Гави не рассматривает варианты с уходом

22-летний испанец в нынешнем сезоне не имеет постоянного места в стартовом составе "сине-гранатовых", что породило разговоры о его возможном трансфере. Однако, по информации журналиста Санти Овалле, хавбек не собирается покидать "Барселону" и не намерен рассматривать предложения других клубов.

Гави видит своё будущее исключительно в каталонской команде и готов бороться за игровое время. В текущем сезоне полузащитник провёл девять матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

Пабло Гави Фото: Depositphotos/Musiu0

Хабвек связан контрактом с "Барселоной" до 2030 года

Летом испанец стал чемпионом мира в составе национальной сборной. Его действующее соглашение с "Барселоной" рассчитано до 2030 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему хавбеку со стороны французского "Пари Сен-Жермен".

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