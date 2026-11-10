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Чемпион мира из "Барселоны" выбрал клуб на следующий сезон

ФК "Барселона" 2026/27. Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Полузащитник сборной Испании Пабло Гави принял решение не менять команду и намерен продолжить карьеру в каталонской "Барселоне", несмотря на слухи о возможном уходе в 2027 году, передают Vesti.kz.

Гави не рассматривает варианты с уходом

22-летний испанец в нынешнем сезоне не имеет постоянного места в стартовом составе "сине-гранатовых", что породило разговоры о его возможном трансфере. Однако, по информации журналиста Санти Овалле, хавбек не собирается покидать "Барселону" и не намерен рассматривать предложения других клубов.

Гави видит своё будущее исключительно в каталонской команде и готов бороться за игровое время. В текущем сезоне полузащитник провёл девять матчей во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

Пабло Гави Фото: Depositphotos/Musiu0

Хабвек связан контрактом с "Барселоной" до 2030 года

Летом испанец стал чемпионом мира в составе национальной сборной. Его действующее соглашение с "Барселоной" рассчитано до 2030 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к 22-летнему хавбеку со стороны французского "Пари Сен-Жермен".

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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