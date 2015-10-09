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ПСЖ решил купить ещё одну звезду "Барселону": клуб может его отпустить

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ПСЖ решил купить ещё одну звезду "Барселону": клуб может его отпустить ФК "Барселона" 2026/27. Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Французский "Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к полузащитнику каталонской "Барселоны" и сборной Испании Пабло Гави, передают Vesti.kz.

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Французский "Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к полузащитнику каталонской "Барселоны" и сборной Испании Пабло Гави, передают Vesti.kz.

ПСЖ следит за ситуацией Гави

По информации журналиста Экрема Конура, интерес европейских клубов связан с ограниченным игровым временем 22-летнего испанца в нынешнем сезоне. Несмотря на это, Гави по-прежнему считается важной частью проекта "Барселоны", поэтому руководство каталонцев не планирует выставлять футболиста на трансфер.

В то же время клуб готов рассмотреть вариант с уходом полузащитника, если тот сам выразит желание сменить команду.

Пабло Гави в составе Пабло Гави Фото: Depositphotos/Musiu0

Статистика Гави в текущем сезоне

В нынешнем сезоне испанец принял участие в девяти матчах во всех турнирах, однако результативными действиями не отметился.

Летом Гави стал чемпионом мира в составе сборной Испании. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость полузащитника составляет 25 миллионов евро.

Отметим, что перед началом сезона из "Барселоны" в ПСЖ ушёл форвард "красной фурии" Ферран Торрес.

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