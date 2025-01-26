Нападающий "Атлетика" из Бильбао Нико Уильямс может перейти в лондонский "Арсенал", оставив каталонскую "Барселону" ни с чем, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, каталонцы собирались включить Нико Уильямса в свой будущий проект, видя в нем ключевого игрока для усиления атаки в сезоне-2025/26. Даже Ламин Ямаль, с которым он дружит, убеждал форварда "Атлетика" присоединиться к составу "сине-гранатовых". Но, похоже, Нико Уильямс "отказал" своему другу, решив продолжить карьеру в английской премьер-лиге.

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"Арсенал", в свою очередь, готов оплатить его отступные в размере 50 миллионов евро и забрать игрока к себе. Команда Микеля Артеты, которая уже показала себя амбициозной в своих рыночных шагах, видит в Нико Уильямсе идеальный вариант для своей системы игры, ставящей во главу угла вертикальность и интенсивность атаки.



Отмечается, что в Лондоне у Нико Уильямса будет возможность расти в конкурентной среде и стать важной фигурой в премьер-лиге.

Нико Уильямс - воспитанник "Атлетика" из Бильбао. Его контракт с басками действует до 30 июня 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 18 матчей, забил один и отдал три ассиста.

В составе сборной Испании 22-летний вингер выиграл чемпионат Европы-2024 в Германии.

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