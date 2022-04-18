Бензема установил личный рекорд в Ла Лиге

Форвард сборной Франции Карим Бензема помог "Реалу" одержать волевую победу над "Севильей" в 32-м туре чемпионата Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" завершилась со счетом 3:2 в пользу клуба из Мадрида.

По информации "Чемпионата", Бензема забил 25 голов в 28 матчах нынешнего сезона Ла Лиги - это рекорд игрока в чемпионате Испании. Ранее лучший результат нападающего был в сезоне-2015/2016, тогда он забил 24 гола в 27 матчах.

Более того, для 34-летнего футболиста этот гол стал 39-м в 39 матчах за испанский клуб во всех турнирах (чемпионат Испании, Лига чемпионов, Суперкубок Испании). Также на счету Бензема 13 результативных передач.

Соглашение между Бензема и "Реалом" истекает в 2023 году.

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