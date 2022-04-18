"Реал" сделал камбэк с 0:2 и вырвал победу в центральном матче на 92-й минуте

"Реал" одержал волевую победу над "Севильей" в 32-м туре чемпионата Испании по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Центральная встреча тура прошла в Севилье на стадионе "Рамон Санчес Писхуан" и завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, проигрывавших 0:2 после первого тайма. Но во втором тайме "сливочные" сумели не только отыграться, но и вырвать победу.

У хозяев голы забили Иван Ракитич (21-я минута) и Эрик Ламела (25-я). У "сливочных" отличились Родриго (50-я), Начо (82-я) и Карим Бензема (90+2-я).

В следующем туре, 20 апреля, "Реал" в гостях сыграет с "Осасуной", а на следующий день "Севилья" на выезде встретится с "Леванте".

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