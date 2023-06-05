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Бензема спас "Реал" от поражения и сохранил клубу второе место в Ла Лиге

Бензема спас "Реал" от поражения и сохранил клубу второе место в Ла Лиге
©twitter.com/realmadrid

Мадридский "Реал" сыграл вничью с "Атлетиком" из Бильбао в рамках заключительного, 38-го тура чемпионата Испании по футболу (Ла Лига), сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились гости усилиями Ойана Сансеты на 49-й минуте. Хозяева отыгрались на 72-й, когда Карим Бензема реализовал пенальти. При этом на 10-й минуте в ворота "Реала" также был назначен 11-метровый удар, но Тибо Куртуа не позволил отличиться Микелю Весге.

После этой игры "Реал" набрал 78 очков и сохранил за собой второе место в турнирной таблице. "Сливочным" повезло, что в параллельной игре мадридский "Атлетико" на выезде упустил победу над "Вильярреалом" (2:2), вследствие чего команда Диего Симеоне с 77 очками осталась на третьей строчке. "Атлетик" из Бильбао, имея в активе 51 балл, завершил сезон на восьмой позиции.

Добавим, что для Бензема этот матч стал последним в составе "сливочных". Ранее "Реал" официально объявил об уходе француза, который, судя по всему, уже нашел себе новую команду.

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Метки:
Реал Мадрид Ла Лига

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