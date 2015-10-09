Беллингем сделал честное заявление о раздевалке "Реала"

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем прокомментировал обстановку внутри команды, передают Vesti.kz.

В беседе с ESPN английский хавбек дал понять, что большая часть разговоров вокруг клуба не имеет ничего общего с реальностью.

"Многие проблемы, о которых вы можете слышать в сложные моменты, являются вымышленными или преувеличенными. Мы знаем, что на самом деле происходит в раздевалке", - отметил Беллингем.

Футболист также опроверг домыслы о том, что поведение Винисиуса Жуниора якобы негативно влияет на атмосферу в коллективе.

По словам Беллингема, бразилец остаётся таким же позитивным и полностью вовлечённым в общее дело.

"Я вижу Винисиуса каждый день, он такой же позитивный, как и всегда. Он не имеет негативного влияния на команду и на то, что мы пытаемся сделать. У меня отличные отношения с Вини, и если бы я чувствовал, что он вредит нам как команде, я бы ему об этом сказал, но я не думаю, что это так", - подчеркнул полузащитник.

Отдельно Беллингем высказался о доверии к тренерскому штабу, дав понять, что команда полностью поддерживает Хаби Алонсо.

"Что касается тренера, здесь всё предельно ясно - мы на 100 процентов верим ему и его решениям", - добавил хавбек.

Напомним, что летом 2023 года "Реал" официально объявил о трансфере Джуда Беллингема. И уже в своём первом сезоне в составе мадридского клуба (2023/24) полузащитник выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Кроме того, Беллингем был признан "Игроком сезона" в Ла Лиге, став одним из ключевых фигур "Реала" с момента своего перехода.

