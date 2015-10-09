Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 12:46
 

Беллингем сделал честное заявление о раздевалке "Реала"

  Комментарии

Поделиться
Беллингем сделал честное заявление о раздевалке "Реала" ©x.com/realmadrid

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем прокомментировал обстановку внутри команды, передают Vesti.kz

Поделиться

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем прокомментировал обстановку внутри команды, передают Vesti.kz

В беседе с ESPN английский хавбек дал понять, что большая часть разговоров вокруг клуба не имеет ничего общего с реальностью.

"Многие проблемы, о которых вы можете слышать в сложные моменты, являются вымышленными или преувеличенными. Мы знаем, что на самом деле происходит в раздевалке", - отметил Беллингем.

Футболист также опроверг домыслы о том, что поведение Винисиуса Жуниора якобы негативно влияет на атмосферу в коллективе.

По словам Беллингема, бразилец остаётся таким же позитивным и полностью вовлечённым в общее дело.

"Я вижу Винисиуса каждый день, он такой же позитивный, как и всегда. Он не имеет негативного влияния на команду и на то, что мы пытаемся сделать.

У меня отличные отношения с Вини, и если бы я чувствовал, что он вредит нам как команде, я бы ему об этом сказал, но я не думаю, что это так", - подчеркнул полузащитник.

Отдельно Беллингем высказался о доверии к тренерскому штабу, дав понять, что команда полностью поддерживает Хаби Алонсо.

"Что касается тренера, здесь всё предельно ясно - мы на 100 процентов верим ему и его решениям", - добавил хавбек. 

Напомним, что летом 2023 года "Реал" официально объявил о трансфере Джуда Беллингема. И уже в своём первом сезоне в составе мадридского клуба (2023/24) полузащитник выиграл Лигу чемпионов, Ла Лигу, Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Кроме того, Беллингем был признан "Игроком сезона" в Ла Лиге, став одним из ключевых фигур "Реала" с момента своего перехода. 

Роналду советует "Аль-Насру" громкое усиление обороны: все внимание на "Реал"

Ранее сообщалось, что Хаби Алонсо прояснил будущее Винисиуса на фоне слухов о трансфере в "Челси". 

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 19 14 3 2 41-17 45
3 Атлетико М 19 11 5 3 34-17 38
4 Вильярреал 17 12 2 3 34-16 38
5 Эспаньол 18 10 3 5 22-19 33
6 Бетис 18 7 7 4 30-24 28
7 Сельта 18 6 8 4 24-20 26
8 Атлетик 19 7 3 9 17-25 24
9 Эльче 18 5 7 6 24-23 22
10 Хетафе 18 6 3 9 14-23 21
11 Севилья 18 6 2 10 24-29 20
12 Осасуна 18 5 4 9 18-21 19
13 Райо Вальекано 18 4 7 7 14-21 19
14 Алавес 18 5 4 9 15-21 19
15 Жирона 18 4 6 8 17-34 18
16 Реал Сосьедад 18 4 6 8 22-26 18
17 Мальорка 18 4 6 8 20-26 18
18 Валенсия 18 3 7 8 17-30 16
19 Леванте 17 3 4 10 20-29 13
20 Реал Овьедо 18 2 6 10 8-27 12

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Вильярреал   •   Регулярный чемпионат, мужчины
10 января 20:15   •   не начат
Вильярреал
Вильярреал
(Вильярреал)
- : -
Алавес
Алавес
(Витория-Гастейс)
Кто победит в основное время?
Вильярреал
Ничья
Алавес
Проголосовало 1 человек

Реклама

Живи спортом!