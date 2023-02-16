"Барселону" могут исключить из Ла Лиги. Подробности

Стали известны санкции, которые могут применить к "Барселоне", если выяснится, что "сине-гранатовые" и в самом деле подкупали судей. Об этом информирует Bolavip.

Если вина клуба будет в полной мере доказана, то с команды могут снять очки или исключить из Ла Лиги.

Отмечается, что "Барселона" платила деньги бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

Прокуратура провела расследование и выяснила, что в период 2016-2018 годов каталонский клуб выплатил 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей бывшему руководителю судейского комитета.

Напомним, что из-за финансовых махинаций итальянский "Ювентус" ранее был наказан снятием 15 очков, а теперь "Барселоне" грозит подобное наказание, если вообще не понизят в классе.

На данный момент подопечные Хави, набрав 56 очков в 21 матче, уверенно лидируют в турнирной таблице Ла Лиги.