Атакующий полузащитник каталонской "Барселоны" Фермин Лопес получил красную карточку за пределами поля в матче 13-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (3:2) и пропустит следующую игру каталонцев в Ла Лиге, передают Vesti.kz.

Лопес удалён после замены

Согласно протоколу арбитра, испанский хавбек был удалён на 74-й минуте встречи. После замены, состоявшейся на 68-й минуте, Лопес подошел к четвёртому судье и выразил недовольство его действиями, сказав ему несколько слов.

При этом полузащитник направился в раздевалку ещё до того, как арбитр показал ему красную карточку.

Какие матчи пропустит футболист

Из-за удаления Лопес не сможет принять участие в следующем матче Ла Лиги против "Депортиво", который состоится 29 ноября. Кроме того, хавбек рискует пропустить встречу с мадридским "Атлетико", запланированную на 3 декабря.

Напомним, в матче с "Вильярреалом" "Барселона" отыгралась после счета 0:2 и одержала победу со счетом 3:2. Лопес стал автором второго гола каталонцев, сравняв счёт на 61-й минуте.

В нынешнем сезоне полузащитник провел 16 матчей во всех турнирах, забил девять мячей и отдал семь результативных передач.

После победы над "Вильярреалом" "Барселона" набрала 36 очков и продолжает лидировать в чемпионате Испании.

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