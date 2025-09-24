Главный тренер каталонской "Барселоны" Ханс-Дитер Флик рассказал, как Ламин Ямаль отреагировал на итоги "Золотого мяча" - 2025, передают Vesti.kz.

18-летний вингер "Барселоны" занял 2-е место в голосовании на лучшего футболиста мира. "Золотой мяч"-2025 выиграл Усман Дембеле из "Пари Сен-Жермена".

"Видел его вчера и думаю, что у него всё хорошо. Отсутствие побед мотивирует его: он мотивирован на долгие годы вперёд. Дембеле заслужил это, Ламин принял это со смирением. Он готов доказать свою силу. Он также мотивирован показать всё, на что способен, в этом сезоне и в следующем. Когда он вернётся? Очень скоро", – приводит слова Флика издание AS.

Отметим, Ямаль стал обладателем трофея имени Раймона Копа, который вручается лучшему молодому футболисту до 21 года. В 2024-м испанец уже выигрывал этот приз.

В минувшем сезоне Ямаль забил 18 голов и отдал 25 результативных передач в 58 играх за "Барселону" и сборную Испании. Футболист стал победителем Ла Лиги, а также Кубка и Суперкубка Испании. Также в составе каталонцев он дошёл до полуфинала Лиги чемпионов.