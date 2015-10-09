В "Барселоне" приняли решение по лидеру: он уделал Ямаля и Левандовски

Форвард "Барселоны" Ферран Торрес проводит лучший сезон с момента перехода в каталонский клуб и постепенно превращается в одного из ключевых игроков атаки, передают Vesti.kz.

Лучший сезон Торреса в "Барселоне"

В сезоне-2025/26 25-летний нападающий демонстрирует стабильность, результативность и высокий уровень доверия со стороны тренерского штаба. В последнем матче Торрес вновь отличился забитым мячом и провёл свой 60-й официальный матч за "Барселону", окончательно закрепив статус важного элемента команды.

На данный момент Ферран забил 16 голов во всех турнирах, из них 12 — в Ла Лиге. Он занимает третье место в гонке бомбардиров чемпионата Испании и является лучшим снайпером "Барселоны" в текущем сезоне, опережая Рафинью, Ламина Ямаля и Роберта Левандовски.

Новый баланс в атаке

Уверенная форма Торреса влияет на расстановку сил в атакующей линии команды. В "Барселоне" всё меньше зависят от одного бомбардира, перераспределяя атакующие функции между ведущими футболистами. В клубе подчёркивают, что конкуренция внутри состава воспринимается как стимул, а не как проблема.

"Барселона" готовит продление контракта

Как информирует Don Balon со ссылкой на Sport, руководство "Барселоны" уже рассматривает возможность продления контракта с Торресом. Его текущее соглашение рассчитано до 2027 года, однако возраст и прогресс игрока делают его сохранение одним из приоритетов клуба на ближайшее будущее.

Торрес представляет "Барселону" с 2022 года, когда перешёл из "Манчестер Сити" за 55 миллионов евро. В его карьере также была "Валенсия".

