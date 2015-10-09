Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
В "Барселоне" приняли решение по лидеру: он уделал Ямаля и Левандовски

Форвард "Барселоны" Ферран Торрес проводит лучший сезон с момента перехода в каталонский клуб и постепенно превращается в одного из ключевых игроков атаки, передают Vesti.kz.

Лучший сезон Торреса в "Барселоне"

В сезоне-2025/26 25-летний нападающий демонстрирует стабильность, результативность и высокий уровень доверия со стороны тренерского штаба. В последнем матче Торрес вновь отличился забитым мячом и провёл свой 60-й официальный матч за "Барселону", окончательно закрепив статус важного элемента команды.

На данный момент Ферран забил 16 голов во всех турнирах, из них 12 — в Ла Лиге. Он занимает третье место в гонке бомбардиров чемпионата Испании и является лучшим снайпером "Барселоны" в текущем сезоне, опережая Рафинью, Ламина Ямаля и Роберта Левандовски.


Новый баланс в атаке

Уверенная форма Торреса влияет на расстановку сил в атакующей линии команды. В "Барселоне" всё меньше зависят от одного бомбардира, перераспределяя атакующие функции между ведущими футболистами. В клубе подчёркивают, что конкуренция внутри состава воспринимается как стимул, а не как проблема.

"Барселона" готовит продление контракта

Как информирует Don Balon со ссылкой на Sport, руководство "Барселоны" уже рассматривает возможность продления контракта с Торресом. Его текущее соглашение рассчитано до 2027 года, однако возраст и прогресс игрока делают его сохранение одним из приоритетов клуба на ближайшее будущее.

Торрес представляет "Барселону" с 2022 года, когда перешёл из "Манчестер Сити" за 55 миллионов евро. В его карьере также была "Валенсия".

Ранее "Барселона" выбрала будущую замену Роберту Левандовски, а Флорентино Перес принял решение по назначению Пепа Гвардиолы в "Реал".

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 22 18 1 3 60-23 55
2 Реал М 22 17 3 2 47-18 54
3 Атлетико М 22 13 6 3 38-17 45
4 Вильярреал 21 13 3 5 39-23 42
5 Бетис 22 9 8 5 36-28 35
6 Эспаньол 22 10 4 8 26-27 34
7 Сельта 22 8 9 5 29-23 33
8 Реал Сосьедад 22 7 7 8 30-30 28
9 Осасуна 22 7 5 10 26-27 26
10 Жирона 22 6 7 9 21-36 25
11 Алавес 22 7 4 11 20-27 25
12 Атлетик 22 7 4 11 21-31 25
13 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
14 Эльче 22 5 9 8 30-32 24
15 Валенсия 22 5 8 9 23-35 23
16 Хетафе 22 6 5 11 16-27 23
17 Райо Вальекано 22 5 7 10 18-30 22
18 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
19 Леванте 21 4 6 11 24-34 18
20 Реал Овьедо 22 3 7 12 12-34 16

