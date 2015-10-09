"Барселона" запросила 85 миллионов за своего лидера: есть покупатель

Каталонская "Барселона" установила ценник на нидерландского полузащитника Френки де Йонга, которым активно интересуется мюнхенская "Бавария", передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что немецкий гранд предложил "сине-гранатовым" 50 миллионов евро за 28-летнего хавбека. Однако спортивный директор каталонцев Деку считает, что сумма не соответствует уровню футболиста.

Как сообщает Elnacional, позиция клуба тверда, и Де Йонг, являющийся вице-капитаном "Барселоны", будет продан только за 70 миллионов фиксированной суммы плюс 15 миллионов в виде бонусов. Это сумма, которую руководство испанского гранда считает оптимальной, исходя из реальной стоимости игрока и его рыночной позиции. Ниже этого порога переговоры не состоятся.

Клуб считает, что согласие на 50 миллионов означало бы признание обесценивания, не соответствующего реальному положению футболиста.

Между тем, главный тренер "сине-гранатовых" Ханс-Дитер Флик рассчитывает на полузащитника, хотя и понимает, что его пребывание в клубе не гарантировано, если поступит предложение, отвечающее требованиям коллектива.

"Бавария", в свою очередь, не спешит принимать окончательное решение и продолжает следить за футболистом.

В текущем сезоне Де Йонг провёл 21 матч, в которых отдал четыре результативные передачи. На данный момент он оценивается в 45 миллионов евро.

"Барса" понесла первую потерю: лидер команды уже договорился с новым клубом

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!