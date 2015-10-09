Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 14:00
 

"Барселона" запросила 85 миллионов за своего лидера: есть покупатель

  Комментарии

Поделиться
"Барселона" запросила 85 миллионов за своего лидера: есть покупатель ©ФК "Барселона"

Каталонская "Барселона" установила ценник на нидерландского полузащитника Френки де Йонга, которым активно интересуется мюнхенская "Бавария", передают Vesti.kz.

Поделиться

Каталонская "Барселона" установила ценник на нидерландского полузащитника Френки де Йонга, которым активно интересуется мюнхенская "Бавария", передают Vesti.kz.

Ранее сообщалось, что немецкий гранд предложил "сине-гранатовым" 50 миллионов евро за 28-летнего хавбека. Однако спортивный директор каталонцев Деку считает, что сумма не соответствует уровню футболиста.

Как сообщает Elnacional, позиция клуба тверда, и Де Йонг, являющийся вице-капитаном "Барселоны", будет продан только за 70 миллионов фиксированной суммы плюс 15 миллионов в виде бонусов. Это сумма, которую руководство испанского гранда считает оптимальной, исходя из реальной стоимости игрока и его рыночной позиции. Ниже этого порога переговоры не состоятся.

Клуб считает, что согласие на 50 миллионов означало бы признание обесценивания, не соответствующего реальному положению футболиста.


Между тем, главный тренер "сине-гранатовых" Ханс-Дитер Флик рассчитывает на полузащитника, хотя и понимает, что его пребывание в клубе не гарантировано, если поступит предложение, отвечающее требованиям коллектива.

"Бавария", в свою очередь, не спешит принимать окончательное решение и продолжает следить за футболистом.

В текущем сезоне Де Йонг провёл 21 матч, в которых отдал четыре результативные передачи. На данный момент он оценивается в 45 миллионов евро.

"Барса" понесла первую потерю: лидер команды уже договорился с новым клубом

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 19 16 1 2 53-20 49
2 Реал М 19 14 3 2 41-17 45
3 Атлетико М 19 11 5 3 34-17 38
4 Вильярреал 17 12 2 3 34-16 38
5 Эспаньол 18 10 3 5 22-19 33
6 Бетис 18 7 7 4 30-24 28
7 Сельта 18 6 8 4 24-20 26
8 Атлетик 19 7 3 9 17-25 24
9 Эльче 18 5 7 6 24-23 22
10 Хетафе 18 6 3 9 14-23 21
11 Севилья 18 6 2 10 24-29 20
12 Осасуна 18 5 4 9 18-21 19
13 Райо Вальекано 18 4 7 7 14-21 19
14 Алавес 18 5 4 9 15-21 19
15 Жирона 18 4 6 8 17-34 18
16 Реал Сосьедад 18 4 6 8 22-26 18
17 Мальорка 18 4 6 8 20-26 18
18 Валенсия 18 3 7 8 17-30 16
19 Леванте 17 3 4 10 20-29 13
20 Реал Овьедо 18 2 6 10 8-27 12

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
7 января 01:00   •   не начат
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
(Лондон)
- : -
Ноттингем Форест
Ноттингем Форест
(Ноттингем)
Кто победит в основное время?
Вест Хэм Юнайтед
Ничья
Ноттингем Форест
Проголосовало 3 человек

Реклама

Живи спортом!