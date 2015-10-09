Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 20:25
 

"Барселона" указала на дверь лидеру команды: его ждут в АПЛ

Будущее Марка-Андре тер Штеген в каталонской "Барселоне" остается неопределенным, передают Vesti.kz

Судьба вратаря уже решена 

Немецкий голкипер потерял статус основного после появления Жоана Гарсии, а отсутствие игровой практики ставит под угрозу его участие в чемпионате мира-2026.

По данным Don Balon, каталонский клуб рассматривает вариант расставания с тер Штегеном уже в зимнее трансферное окно. Интерес к вратарю проявляют сразу несколько команд. 

Наиболее активны сразу три клуба – один из Испании и два из Англии. "Жирона" рассматривает тер Штегена как антикризисное усиление на фоне проблем на последнем рубеже и сложной турнирной ситуации. 

В английской премьер-лиге (АПЛ) за ситуацией следят "Астон Вилла" и "Тоттенхэм", и оба клуба ищут апгрейд в воротах и видят в нём выгодную рыночную возможность.

Переезд в АПЛ сам тер Штеген не исключает – конкуренция и статус лиги могут сыграть ему на руку в борьбе за место на ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике.

В "Барселоне" дают понять, что не будут препятствовать уходу игрока, однако рассчитывают, что он покинет команду уже этой зимой – наиболее вероятным вариантом считается аренда. Решение по будущему тер Штегена ожидается в ближайшие недели.


Чем выделился тер Штеген в "Барсе"?

Марк-Андре тер Штеген присоединился к испанскому гранду в 2014 году, перейдя из менхенгладбахской "Боруссии". Немецкий голкипер приходил в клуб в статусе молодого и перспективного вратаря, однако довольно быстро закрепился в составе и стал одним из ключевых игроков команды.

За все время в "Барселоне" собрал внушительную коллекцию трофеев и по праву вошел в число самых знаковых вратарей в истории клуба. Пик его командных успехов пришелся на 2015 год, когда каталонцы оформили легендарный требл, выиграв Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Кроме того, немецкий голкипер неоднократно становился чемпионом Испании, брал Кубок и Суперкубок страны, оставаясь ключевой фигурой команды. 

Отдельного упоминания заслуживает сезон-2022/23, в котором тер Штеген завоевал "Трофей Саморы", установив выдающееся достижение – 26 матчей без пропущенных мячей в Ла Лиге. За "Барселону" голкипер провел более 400 матчей, войдя в топ-2 вратарей по числу игр в истории клуба, уступая только Виктору Вальдесу. 


