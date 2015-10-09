Лидер "Интера" сделал заявление о трансфере в "Барселону"

Центральный защитник "Интера" Алессандро Бастони прокомментировал слухи о возможном переходе в "Барселону", передают Vesti.kz.

Чёткий сигнал в разгар сезона

Как пишет Don Balon, перед полуфиналом Суперкубка Италии против "Болоньи" Бастони дал интервью журналистам, отметив:

"Мне лестно, что меня связывают с "Барселоной", это значит, что я делаю всё правильно, но никакой конкретики нет".

Он подчеркнул, что слухи не отвлекают его, а все мысли направлены на команду и предстоящие матчи.

Лидерство и стабильность в "Интере"

Бастони играет ключевую роль в "Интере", чувствует себя комфортно и ценится в раздевалке. Центральный защитник намерен продолжать выступления на высоком уровне и не думает о смене клуба, несмотря на интерес со стороны европейских грандов.

Профиль игрока привлекает топ-клубы

26-летний левша силён в единоборствах, а также обладает тактической грамотностью и техническими навыками. Эти качества делают его интересным для крупных клубов, включая "Барселону". Тем не менее, реальный трансфер маловероятен: Бастони — основной игрок "Интера" с действующим контрактом и высоким влиянием в команде.

