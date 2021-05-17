"Барселона" решила судьбу главного тренера

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман почти однозначно покинет пост. Президент клуба Жоан Лапорта полон решимости найти замену специалисту в конце сезона, сообщает Eurosport со ссылкой на Sport.es.

Будущее Кумана в "Барселоне" осложняется после неудачного конца сезона. Каталонский клуб принял решение сменить тренера на 99 процентов - оставшийся 1 процент отводится на проблемы "сине-гранатовых" с поиском замены Куману. Усугубляет ситуацию тот факт, что Куман назначен в клуб не при Лапорте.



"Барселона" выиграла только один матч из последних пяти. В минувшие выходные команда Кумана лишилась шансов на чемпионство. "Атлетико" обгоняет каталонцев на семь очков, имея матч в запасе, "Реал" опережает "сине-гранатовых" на пять баллов.

Следующий матч каталонцы проведут 22 мая против "Эйбара".

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!