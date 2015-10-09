"Барселона" приняла решение по восходящей звезде

Работа в "Барселоне" не останавливается: клуб готов предложить полузащитнику Фермину Лопесу новый контракт, передают Vesti.kz со ссылкой на Mundo Deportivo.

22-летний Фермин закрепился в стартовом составе команды под руководством Ханси Флика благодаря стабильным и ярким выступлениям. Его текущий контракт действует до 2029 года, но клуб планирует продлить его до 2031 года с повышением зарплаты более чем на 50 процентов и бонусами за достижение целей.

В этом сезоне Фермин провёл 24 матча, забил 10 голов и сделал 10 ассистов, демонстрируя универсальную игру: агрессивность с мячом, точный выбор позиции, отличную работу в переходах и заметный вклад в оборону. Изначально он уступал место Дани Ольмо, но прогресс сделал его неоспоримым игроком основы.

Ранее Фермин привлёк внимание "Челси", однако сам игрок ясно дал понять, что хочет достичь успеха в "Барселоне". Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшее время, закрепив долгосрочный проект клуба вокруг молодого талантливого полузащитника.

Между тем в "Барселоне" высказались о "предательстве" одного игрока и его переходе в ПСЖ. В то же время любимчик Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" попросил контракт у каталонского клуба.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!