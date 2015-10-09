Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Испания
Сегодня 10:00
 

"Барселона" приняла решение по восходящей звезде

Работа в "Барселоне" не останавливается: клуб готов предложить полузащитнику Фермину Лопесу новый контракт, передают Vesti.kz со ссылкой на Mundo Deportivo.

Работа в "Барселоне" не останавливается: клуб готов предложить полузащитнику Фермину Лопесу новый контракт, передают Vesti.kz со ссылкой на Mundo Deportivo.

22-летний Фермин закрепился в стартовом составе команды под руководством Ханси Флика благодаря стабильным и ярким выступлениям. Его текущий контракт действует до 2029 года, но клуб планирует продлить его до 2031 года с повышением зарплаты более чем на 50 процентов и бонусами за достижение целей.

В этом сезоне Фермин провёл 24 матча, забил 10 голов и сделал 10 ассистов, демонстрируя универсальную игру: агрессивность с мячом, точный выбор позиции, отличную работу в переходах и заметный вклад в оборону. Изначально он уступал место Дани Ольмо, но прогресс сделал его неоспоримым игроком основы.


Ранее Фермин привлёк внимание "Челси", однако сам игрок ясно дал понять, что хочет достичь успеха в "Барселоне". Ожидается, что соглашение будет подписано в ближайшее время, закрепив долгосрочный проект клуба вокруг молодого талантливого полузащитника.

Между тем в "Барселоне" высказались о "предательстве" одного игрока и его переходе в ПСЖ. В то же время любимчик Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити" попросил контракт у каталонского клуба.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 21 17 1 3 57-22 52
2 Реал М 21 16 3 2 45-17 51
3 Атлетико М 21 13 5 3 38-17 44
4 Вильярреал 20 13 2 5 37-21 41
5 Эспаньол 21 10 4 7 25-25 34
6 Бетис 21 8 8 5 34-27 32
7 Сельта 21 8 8 5 29-23 32
8 Реал Сосьедад 21 7 6 8 29-29 27
9 Осасуна 21 7 4 10 24-25 25
10 Севилья 21 7 3 11 28-33 24
11 Эльче 21 5 9 7 29-29 24
12 Атлетик 21 7 3 11 20-30 24
13 Жирона 20 6 6 8 20-34 24
14 Валенсия 21 5 8 8 22-33 23
15 Райо Вальекано 21 5 7 9 17-28 22
16 Алавес 21 6 4 11 18-26 22
17 Мальорка 21 5 6 10 24-33 21
18 Хетафе 20 6 3 11 15-26 21
19 Леванте 20 4 5 11 24-34 17
20 Реал Овьедо 21 2 7 12 11-34 13

Перейти на страницу турнирной таблицы →

