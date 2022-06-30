"Барселона" получит 267 миллионов евро за сделку с компанией из США

Бюджет испанского футбольного клуба "Барселона" приобретет 267 миллионов евро после заключения соглашения с американской инвестиционной компанией Sixth Street Partners о продаже 10 процентов телевизионных прав команды на 25 лет, сообщает Р-Спорт.

Средства будут зачислены до 1 июля, что позволит "Барселоне" закрыть финансовый год с положительными показателями и начать сокращать долги. В противном случае каталонцы закончили бы год с убытками в 150 миллионов евро. Отмечается, что это даст "Барселоне" пространство для маневра, чтобы осуществить все запланированные на лето покупки на трансферном рынке.

Ранее сообщалось, что "Барселона" интересуется нападающим мюнхенской "Баварии" Робертом Левандовски, но не готова потратить на трансфер более 35 миллионов евро.